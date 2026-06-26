Stade Rennais : un ancien cadre du RC Lens sur le marché, Haise prêt à bondir ?

Parti du RC Lens l’année dernière pour rejoindre Franck Haise à Nice, Benoît Delaval va déjà être remercié. Difficile donc de ne pas l’imaginer retrouver Haise au Stade Rennais, mais ce n’est pas si simple.

L’histoire entre Benoît Delaval et Nice va déjà se terminer. Arrivé à l’été 2025 pour retrouver Franck Haise après avoir déserté le staff de Will Still au RC Lens, le responsable de la performance devrait quitter le club azuréen dans les prochains jours. Selon les informations relayées par Nice-Matin, la direction du Gym a décidé de tourner la page en rappelant Nicolas Dyon pour prendre en main le secteur de la performance. Les indicateurs physiques de l’effectif auraient été jugés insuffisants par les décideurs niçois, un constat renforcé après l’arrivée de Claude Puel sur le banc azuréen.

Pour autant, un départ de Nice ne signifie pas forcément des retrouvailles avec Franck Haise. Désormais entraîneur du Stade Rennais depuis février dernier, l’ancien technicien lensois a retrouvé un projet ambitieux en Bretagne après son passage sur la Côte d’Azur.

Laurent Bessière ferme la porte rennaise

Le principal obstacle porte un nom : Laurent Bessière. Ironie de l’histoire, celui que Benoît Delaval avait remplacé à Nice en 2025 occupe désormais les fonctions de responsable de la performance au Stade Rennais. Son arrivée en Bretagne avait d’ailleurs été facilitée par les nombreux liens tissés entre Rennes et l’ancien organigramme lensois. À l’époque, le nom de Delaval avait justement émergé pour lui succéder à Nice.

Dans ces conditions, il apparaît difficile d’imaginer le Stade Rennais bouleverser son organisation quelques mois seulement après avoir confié ce secteur stratégique à Laurent Bessière. Le staff de Franck Haise est déjà structuré et aucun mouvement n’est aujourd’hui annoncé dans ce domaine.

Un avenir à reconstruire loin de Lens, Nice… et Rennes ?

Considéré comme l’un des artisans de la progression physique du RC Lens durant les meilleures années de l’ère Haise, il n’aura finalement passé qu’une saison à Nice avant d’être victime du changement de gouvernance sportive et des nouvelles orientations du club.

À court terme, le Stade Rennais ne semble donc pas représenter une solution crédible pour l’ancien Lensois. Alors que Franck Haise poursuit son chantier breton avec un staff déjà en place, Benoît Delaval devra probablement explorer d’autres pistes pour rebondir et relancer sa carrière loin des clubs qui ont marqué son parcours récent.