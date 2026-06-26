FC Nantes : le successeur de Der Zakarian déjà connu en cas de fiasco ?

Alors que Michel Der Zakarian a repris les rênes du FC Nantes, un nom bien connu de la Beaujoire pourrait déjà émerger comme solution de secours si la saison vire au fiasco.

Et si l’histoire entre Antoine Kombouaré et le FC Nantes était encore amenée à recommencer dans le futur ? Selon les informations du Parisien, sauf improbable retournement de situation, le technicien kanak ne devrait plus être l’entraîneur du Paris FC la saison prochaine. Les négociations engagées depuis plusieurs semaines avec les dirigeants franciliens n’ont pas abouti et un départ semble désormais se dessiner.

Une situation qui pourrait être observée de près du côté de la Beaujoire. Car malgré son départ de Nantes en 2025, Antoine Kombouaré conserve une image forte auprès d’une partie du public nantais. L’ancien défenseur a notamment offert aux Canaris leur premier trophée depuis plus de vingt ans avec la Coupe de France 2022, tout en réussissant à maintenir le club dans l’élite lors de plusieurs saisons délicates.

Au Paris FC, Kombouaré avait pourtant réussi sa mission. Arrivé en février dernier pour relancer une équipe en difficulté, il a rapidement redressé la barre grâce à une série de résultats convaincants. Mais les discussions autour de son avenir se sont enlisées ces dernières semaines, notamment concernant la durée de son contrat et les garanties souhaitées par l’entraîneur.

Une option crédible si Nantes traverse une zone de turbulences ?

À court terme, le FC Nantes ne cherche évidemment pas d’entraîneur. Le club a confié son projet à Michel Der Zakarian et compte démarrer la saison avec l’ancien coach de Montpellier sur son banc.

Mais dans un championnat où les changements d’entraîneurs sont fréquents, les scénarios peuvent rapidement évoluer. Si les résultats venaient à ne pas suivre dans les prochains mois et que la direction nantaise décidait de se séparer de Michel Der Zakarian, le profil d’Antoine Kombouaré pourrait naturellement réapparaître parmi les candidats potentiels.

Libre de tout contrat, connaissant parfaitement l’environnement nantais, apprécié par une partie du vestiaire et des supporters, le technicien de 62 ans présenterait alors l’avantage d’être immédiatement opérationnel. Bien sûr, rien n’indique aujourd’hui qu’un troisième passage de Kombouaré au FC Nantes soit envisagé. Mais son probable départ du Paris FC remet son nom sur le marché et, dans le football, les retours inattendus ne sont jamais à exclure.

Du côté de la Beaujoire, l’actualité est aujourd’hui celle de Michel Der Zakarian. Mais si la saison venait à tourner au vinaigre, et on ne le souhaite pas au FCN et à ses supporters, Antoine Kombouaré pourrait rapidement redevenir une option crédible pour relancer un club qu’il connaît mieux que personne.