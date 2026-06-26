Revue de presse Coupe du Monde 2026 : les premiers qualifiés sont là, la phase finale promet déjà !

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du vendredi 26 juin 2026.

Maroc – Pays-Bas : les Lions de l’Atlas veulent faire tomber l’Oranje

C’est l’une des affiches les plus excitantes de ces seizièmes de finale. Après un parcours solide et convaincant, le Maroc se présente sans complexe face à des Pays-Bas annoncés parmi les sélections les plus armées de cette Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas auront besoin de leur intensité, de leur solidarité et de leur capacité à se projeter vite pour bousculer une Oranje habituée à maîtriser le ballon. En face, les Néerlandais voudront imposer leur rythme et confirmer leurs ambitions dans ce Mondial.

Un choc de styles, une énorme pression et une place en huitièmes au bout : le Maroc a l’occasion de frapper un très grand coup.

Japon – Brésil : les Samouraïs Bleus prêts à défier la machine brésilienne

Le Japon s’attaque à un monument. Face au Brésil, l’un des grands favoris de la compétition, les Samouraïs Bleus savent qu’ils devront livrer un match presque parfait pour espérer créer l’exploit.

Mais cette équipe japonaise a déjà montré qu’elle pouvait rivaliser grâce à son pressing, sa vitesse et sa discipline collective. Face à une Seleção portée par ses stars et sa puissance offensive, le Japon tentera de faire déjouer le scénario annoncé.

Le Brésil part évidemment favori, mais ce duel pourrait devenir l’un des grands pièges de ces seizièmes de finale. Les Samouraïs Bleus veulent faire trembler la Seleção.

Paraguay et Australie qualifiés après un match sans vainqueur

Le Paraguay et l’Australie se sont quittés dos à dos au terme d’une rencontre très fermée, mais ce résultat permet aux deux sélections de poursuivre leur aventure dans cette Coupe du monde. Sans réellement se découvrir, les deux équipes ont assuré l’essentiel et peuvent désormais se projeter vers la phase à élimination directe.

Les États-Unis, l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur passent aussi

Les États-Unis ont eux aussi validé leur qualification, tout comme l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur. Plusieurs grosses nations et outsiders poursuivent donc leur route dans la compétition, avec une phase à élimination directe qui commence déjà à prendre une allure très relevée.