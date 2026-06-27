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FRANCE

ASSE : une grosse surprise arrive, les supporters vont être aux anges !

Par William Tertrin - 27 Juin 2026, 06:00

Les supporters stéphanois pourraient découvrir les nouveaux maillots de l’ASSE le 8 juillet.

L’attente touche bientôt à sa fin. En effet, les nouveaux maillots des Verts devraient être officiellement dévoilés le 8 juillet. Une date qui suscite déjà un vif engouement auprès des supporters, impatients de découvrir les nouvelles tuniques que porteront les Stéphanois lors de la saison 2026-2027. Et selon notre correspondant Laurent Hess, ce nouveau maillot (un peu nostalgique) risque bien de faire l’unanimité chez les supporters, avec une grosse surprise.

Comme lors des précédentes campagnes, l’ASSE miserait sur une communication soignée pour accompagner cette révélation.

Les Bedos au Cœur Vert au cœur du lancement

Cette présentation ne mettra pas uniquement en avant les nouveaux maillots. Des membres de l’association Les Bedos au Cœur Vert, fidèle groupe de supporters des Verts, ont participé au tournage du court métrage qui servira de vidéo de lancement.

L’association a d’ailleurs confirmé avoir été invitée par le club pour prendre part à cette expérience, précisant que plusieurs de ses membres ont participé au tournage du film promotionnel des nouveaux maillots. Un joli clin d’œil de l’ASSE envers ses supporters, qui restent au centre de l’identité du club malgré les changements de saisons.

Sauf changement de dernière minute, les supporters n’ont donc plus que quelques jours à patienter avant de découvrir les nouvelles tenues des Verts, qui risquent donc de faire frissonner de plaisir les supporters.

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