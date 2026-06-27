RC Lens Mercato : la prochaine recrue annoncée à travers Cuisance ?

Le RC Lens pourrait encore avoir glissé un petit indice mercato dans la vidéo d’officialisation de Michaël Cuisance.

Le RC Lens aime décidément jouer avec les supporters. Depuis plusieurs mercatos, les Sang et Or ont pris l’habitude de soigner leurs vidéos d’officialisation en y glissant des références et des easter eggs. Celle annonçant l’arrivée de Michaël Cuisance, entièrement réalisée dans l’univers des Simpson comme la saison dernière, ne déroge pas à la règle.

Alors que la séquence touche à sa fin, un détail n’a pas échappé aux observateurs : une petite fusée apparaît sur l’un des sièges du vestiaire sang et or. Un objet qui ressemble fortement à la célèbre fusée rouge et blanche de Objectif Lune, l’un des symboles les plus emblématiques de Tintin.

Un clin d’œil loin d’être anodin ?

Pour beaucoup de supporters lensois, cette apparition ne serait pas qu’un simple hommage à la bande dessinée. Tintin est l’un des personnages les plus célèbres de la culture belge. Or, depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance du côté de Bollaert : celui de Thorgan Hazard, qui a d’ailleurs joué avec un certain… Michaël Cuisance au Borussia Mönchengladbach.

L’international belge, formé au RC Lens, est annoncé avec insistance sur le chemin d’un retour dans son club formateur. Plusieurs médias belges évoquent un accord entre les différentes parties, même si le Racing n’a encore rien officialisé. Dans ce contexte, difficile de croire que cette fusée ait été placée totalement au hasard.

Le RC Lens adore teaser ses futures annonces

Ce ne serait d’ailleurs pas une première. Ces dernières saisons, la cellule communication du RC Lens s’est forgé une solide réputation grâce à ses vidéos créatives, souvent remplies de références cachées et de petits indices destinés aux supporters.

Après avoir déjà revisité l’univers des Simpson, le club confirme une nouvelle fois son goût pour les mises en scène originales.

Cette mystérieuse fusée pourrait donc être un simple clin d’œil culturel… ou un véritable teaser du prochain gros coup du mercato lensois.

Thorgan Hazard bientôt officialisé ?

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été donnée par le RC Lens concernant Thorgan Hazard. La prudence reste donc de mise.

Mais entre les nombreuses rumeurs de ces derniers jours et ce détail glissé dans la vidéo d’officialisation de Michaël Cuisance, les supporters ont trouvé un nouvel élément sur lequel alimenter leurs théories.

Hasard du montage ou véritable indice ? Réponse sans doute dans les prochains jours.