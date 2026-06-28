Le coach écossais Ian Cathro ne devrait pas père le seul à apporter une touche anglo-saxonne à l’ASSE la saison prochaine en Ligue 2.

L’ASSE continue de structurer son nouveau projet autour d’Ian Cathro, avec une forte dimension internationale et anglo-saxonne. Comme officialisé ce samedi, le technicien écossais ne sera pas seul pour impulser sa vision du jeu en Ligue 2 : plusieurs collaborateurs qu’il connaît bien viennent l’accompagner dans cette nouvelle aventure.

Le Moël, un ancien joueur de poker à l’ASSE

Parmi eux, David Le Moël attire particulièrement l’attention. Analyste de performance expérimenté, il rejoint le staff stéphanois après un parcours riche passé notamment par l’Espagne et le prestigieux club de Valence. Un profil qui incarne parfaitement la modernisation du staff des Verts, avec une forte culture de la vidéo, de la data et de l’analyse tactique. S’il est aujourd’hui reconnu pour ses compétences dans le football professionnel, son parcours a longtemps été atypique.

Ancien joueur amateur, il avait même envisagé une autre voie avant de se tourner vers l’analyse sportive. C’est finalement sa passion pour le jeu et son envie de travailler au plus haut niveau qui l’ont conduit à bâtir une carrière internationale. Un profil déjà remarqué il y a plusieurs années, notamment par Planet Football, qui mettait en avant son parcours singulier et son amour pour Liverpool depuis son enfance.

Un supporter invétéré de Liverpool

Supporter des Reds, il avait quitté une carrière dans le poker professionnel pour poursuivre son rêve dans le football. Il a ensuite multiplié les expériences à l’étranger, passant par la Bolivie, l’Allemagne à Magdebourg, le pays de Galles à Cardiff, avant de s’imposer à Valence en 2008. En Espagne, il a travaillé avec plusieurs joueurs de renom comme Juan Mata ou David Silva, mais aussi avec la jeune génération incarnée par Carlos Soler ou Ferran Torres. Il a également occupé un rôle de traducteur lors du passage de Gary Neville sur le banc valencian.

À l’ASSE, son arrivée s’inscrit dans une logique claire : apporter une expertise moderne autour de l’analyse de performance et renforcer la structure mise en place par Ian Cathro. Avec ce type de profils, l’ASSE affiche sa volonté de s’inspirer des méthodes les plus avancées du football européen pour accompagner son retour en haut de tableau. Entre expérience internationale, culture de la performance et approche analytique, David Le Moël symbolise parfaitement la nouvelle direction prise par le club stéphanois.