Le géant Anosike Ementa (Zulte Waregem, 24 ans), absent de la Coupe du Monde avec le Danemark, pourrait être un profil séduisant pour plusieurs clubs de Ligue 1.

Le mercato des clubs de Ligue 1 pourrait s’animer autour d’un profil pour le moins atypique. Anosike Ementa, attaquant de Zulte Waregem, fait partie des joueurs récemment mis en lumière par les data scouts et proposé à plusieurs écuries françaises.

Ementa, 2,02 sous la toise !

Absent de la Coupe du monde avec le Danemark, le buteur de 2m02 attire l’attention pour un profil très spécifique : celui d’un véritable point d’appui offensif. Selon les analyses relayées par DataScout, ses statistiques correspondent à ce que recherchent plusieurs clubs de Ligue 1 en quête d’un profil de pivot capable de peser sur les défenses. Le joueur est décrit comme techniquement limité, mais extrêmement dominant dans un domaine clé : le jeu aérien.

Sa taille impressionnante, combinée à sa puissance physique, en fait un joueur quasiment imbattable dans les duels aériens. Une qualité rare, particulièrement recherchée dans les fins de match ou les contextes où les équipes doivent jouer plus direct. « Un joueur très limité techniquement mais avec une qualité forte : il est imbattable sur les duels aériens, expliquent les spécialistes de la Data. 2m02, les muscles qui vont avec et un vrai sens du collectif. C’est un point d’appui parfait. Est-ce qu’un club de L1 va tenter le pari Anosike Ementa ? »

Un pari à 2,5 M€ pour la Ligue 1 ?

Ce type de profil interroge toujours les recruteurs. Dans un football de plus en plus basé sur la vitesse et la technique, les attaquants de fixation pure deviennent rares, mais peuvent encore représenter une arme tactique précieuse dans certaines configurations de match. Pour les clubs cités, l’intérêt serait avant tout stratégique.

L’OM, le RC Lens ou encore le LOSC cherchent régulièrement à diversifier leurs options offensives, notamment face à des blocs bas. Un joueur comme Ementa pourrait offrir une solution différente dans les scénarios fermés. Reste désormais à savoir si une formation de Ligue 1 décidera de transformer cette piste data en véritable opportunité de mercato : sous contrat jusqu’en 2028, le colosse est estimé à 2,5 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt.