Pronostic Allemagne – Paraguay : la Mannschaft assure avant de retrouver les Bleus ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre l’Allemagne et le Paraguay, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Première du groupe E en phase de poules, l’Allemagne affronte ce lundi (22h30) le Paraguay en 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Un adversaire accrocheur, que la Mannschaft devra prendre au sérieux avant, peut-être, de retrouver l’équipe de France en huitièmes, si les Bleus écartent de leur côté la Suède.

Coupe du monde 2026 – Allemagne vs Paraguay

Lundi 29 juin 2026 · 22h30 · Gillette Stadium

Allemagne : retrouver les 8es de finale

Après plusieurs désillusions lors des dernières grandes compétitions, l’Allemagne semble avoir retrouvé une partie de son lustre. Les hommes de Julian Nagelsmann ont parfaitement lancé leur Mondial en corrigeant Curaçao (7-1), avant d’enchaîner face à la Côte d’Ivoire (2-1). Déjà assurée de terminer en tête de son groupe, la Mannschaft s’est ensuite inclinée contre l’Équateur (2-1), une défaite sans véritable conséquence sur le plan comptable.

Cette sélection allemande affiche un équilibre intéressant entre jeunesse et expérience. Portée par la créativité de ses milieux offensifs et la qualité de sa circulation de balle, elle est capable d’accélérer à tout moment pour faire basculer une rencontre. Face au Paraguay, elle devra toutefois éviter tout excès de confiance, sous peine de voir son adversaire installer le rythme qui lui convient.

Paraguay : jouer le coup à fond

Le Paraguay fait partie des belles surprises de cette phase de groupes. Après une lourde défaite inaugurale face aux États-Unis (4-1), la sélection dirigée par Gustavo Alfaro a parfaitement réagi en s’imposant contre la Turquie (1-0), avant d’aller chercher un précieux match nul face à l’Australie (0-0), synonyme de qualification.

Solides défensivement et très disciplinés tactiquement, les Paraguayens devraient une nouvelle fois privilégier un bloc compact et miser sur les transitions rapides pour inquiéter l’Allemagne. Moins talentueuse sur le papier, la Albirroja possède néanmoins les qualités pour rendre ce match longtemps indécis si elle parvient à rester au contact au tableau d’affichage.

Les confrontations entre les deux nations

L’Allemagne et le Paraguay se connaissent bien sur la scène internationale. Les deux sélections se sont notamment affrontées en huitième de finale de la Coupe du monde 2002, avec une courte victoire allemande (1-0). Elles s’étaient ensuite retrouvées en match amical en 2013 pour un spectaculaire match nul (3-3).

Sur les confrontations recensées :

Allemagne : 1 victoire

Paraguay : 0 victoire

Matchs nuls : 1

L’historique reste donc favorable à la Mannschaft, même si le Paraguay a déjà montré qu’il était capable de tenir tête aux Allemands.

Les compos probables

La compo probable de l’Allemagne : Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum – Nmecha, Pavlovic – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz.

Absents : Schlotterbeck, Brown (blessés).

La compo probable du Paraguay : Gill – Caceres, G. Gomez, Alderete (ou Velazquez), Junior Alonso – Almiron, Cubas, Bobadilla, Galarza – Enciso, Sanabria.

Absent : Diego Gomez (suspendu).

Incertain : Alderete (blessé).

Les joueurs à suivre

Jamal Musiala (Allemagne) : Le milieu offensif du Bayern Munich est l’un des grands artisans du renouveau allemand. Insaisissable entre les lignes, capable d’éliminer plusieurs adversaires sur un dribble ou de créer une différence par une passe décisive, il sera l’un des principaux atouts de la Mannschaft dans ce match à élimination directe.

Miguel Almirón (Paraguay) : Véritable leader offensif de la sélection paraguayenne, le joueur de Newcastle sera l’arme numéro un de son équipe. Sa vitesse, sa qualité de percussion et sa capacité à exploiter les espaces pourraient poser des problèmes à la défense allemande sur les phases de contre-attaque.

Les tendances des cotes : l’Allemagne largement favorite

Issue Cote Victoire de l’Allemagne 1,33 Match nul 5,30 Victoire du Paraguay 11,00

Les bookmakers voient très clairement l’Allemagne prendre le dessus dans ce 16e de finale. La cote très basse de la Mannschaft confirme son statut de grande favorite, tandis que le Paraguay apparaît comme un outsider très lointain malgré sa capacité à rendre les matchs compliqués.Les bookmakers accordent un large avantage à l’Allemagne, dont la qualité individuelle et la profondeur d’effectif semblent supérieures. Le Paraguay conserve néanmoins une petite chance aux yeux des opérateurs, preuve que son organisation défensive et sa solidité collective inspirent une certaine méfiance.

Nos pronostics pour Allemagne – Paraguay

Victoire de l’Allemagne : Plus complète dans tous les secteurs de jeu, la Mannschaft semble disposer des arguments nécessaires pour franchir cet obstacle. Si elle affiche le même sérieux que lors de ses deux premiers matchs, elle devrait logiquement décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

Moins de 3,5 buts : Le Paraguay devrait fermer les espaces et chercher avant tout à rester dans le match le plus longtemps possible. L’Allemagne pourrait avoir la possession, mais sans forcément vivre une soirée aussi prolifique que face à Curaçao.

Score possible

2-0 pour l’Allemagne : Les Paraguayens devraient opposer une belle résistance grâce à leur discipline défensive, mais la qualité technique allemande et la créativité de Musiala ou Wirtz pourraient finir par faire la différence. Sans forcément dérouler, la Mannschaft semble avoir les moyens de s’imposer avec maîtrise et de poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde.