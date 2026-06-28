En vacances, Florian Thauvin (33 ans) sue déjà à grosses gouttes avant la reprise du RC Lens avec son nouvel entraîneur Dino Toppmöller.

Florian Thauvin ne laisse rien au hasard. Alors que les Sang et Or profitent encore de quelques jours de repos avant la reprise, l’ancien international français affiche déjà une condition physique prometteuse au RC Lens.

Une préparation déjà intense pour Thauvin

En vacances en Corse avec sa famille et ses proches, l’attaquant du RC Lens alterne détente et séances de travail afin de rester au meilleur de sa forme. Sur son compte Instagram, Thauvin a partagé plusieurs images de ses vacances, mais surtout de son travail quotidien.

On peut notamment le voir enchaîner des échanges sur un terrain de padel, avant de poursuivre avec une séance particulièrement exigeante sur tapis de course à haute intensité. Une manière de conserver un excellent niveau physique avant de retrouver les terrains avec le groupe lensois. Arrivé sur le banc du Racing cet été, Dino Toppmöller souhaite rapidement insuffler son intensité à son équipe.

Toppmöller peut déjà apprécier

Voir l’un de ses cadres afficher un tel investissement avant même la reprise ne peut qu’être perçu comme un signal positif. À 33 ans, Florian Thauvin semble déterminé à réussir son nouveau défi dans l’Artois et entend arriver affûté dès les premiers entraînements.

Avec son expérience du très haut niveau, l’ancien Marseillais est appelé à devenir l’un des leaders offensifs du RC Lens cette saison. Son sérieux durant l’intersaison confirme déjà son implication dans ce nouveau projet. Les supporters lensois espèrent désormais que cette préparation exemplaire se traduira rapidement sur les terrains dès les premiers matches officiels.