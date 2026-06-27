FC Nantes Mercato : un ancien Canari passé par l’ASSE offert à Der Zakarian ?

Ancien joueur du FC Nantes passé par l’ASSE, Kader Bamba pourrait-il revenir cet été pour aider le club de ses débuts à retrouver la Ligue 1 ?

Le mercato du FC Nantes continue d’alimenter les débats, non seulement sur les pistes de joueurs, mais aussi sur la manière dont le club structure son recrutement. Depuis plusieurs semaines, la direction nantaise a en effet ajusté son organisation interne, avec notamment un retour de Philippe Mao dans un rôle lié à la coordination sportive. À ses côtés, Maxime Bouffaut, analyste vidéo, et Vincent Bertin, recruteur, afin d’épauler Michel Der Zakarian.

Un retour de Bamba possible ?

C’est dans ce contexte qu’un échange sur X (ex-Twitter) autour d’un éventuel retour de Kader Bamba, attaquant formé à Nantes et en fin de contrat avec Clermont, a pris de l’ampleur. Interrogé sur cette hypothèse, l’insider Emmanuel Merceron a répondu : « Avec Mao en head of scout c’est très possible ».

Formé au FC Nantes avec qui il a disputé 94 matchs, Bamba avait été prêté à plusieurs clubs, dont l’ASSE, avant de quitter définitivement le FCN à l’été 2024. Si Michel Der Zakarian souhaite s’appuyer sur des joueurs qui connaissent parfaitement la Ligue 2, Bamba remplit parfaitement ces critères étant donné qu’il compte 80 matchs de Ligue 2 à son actif.