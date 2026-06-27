À LA UNE DU 28 JUIN 2026
[00:22]Colombie – Portugal : les compos sont connues, Machado (FC Nantes) présent, pas Neves (PSG)
[00:00]OM : une grosse annonce tombe pour le futur coach marseillais
[23:40]FC Nantes Mercato : un ancien Canari passé par l’ASSE offert à Der Zakarian ?
[23:20]RC Lens Mercato : Will Still veut piocher à Lens pour renforcer l’AJ Auxerre
[23:00]PSG Mercato : Fabrizio Romano rapproche encore un peu plus Akliouche de Paris !
[22:40]Stade Rennais Mercato : une idée de génie pour faire baisser le prix XXL de Cresswell ?
[22:20]OM Mercato : Marseille s’est cassé les dents pour un chouchou du RC Lens et de l’ASSE en Ligue 1
[22:00]OL : Textor a fait un dernier coup de crasse à Kang, ça va coûter très cher
[21:40]FC Barcelone : excellente nouvelle pour Yamal à la Coupe du Monde !  
[21:20]RC Lens Mercato : une priorité de (très) longue date ciblée par l’OM a enfin trouvé un club

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : un ancien Canari passé par l’ASSE offert à Der Zakarian ?

Par William Tertrin - 27 Juin 2026, 23:40
Michel Der Zakarian

Ancien joueur du FC Nantes passé par l’ASSE, Kader Bamba pourrait-il revenir cet été pour aider le club de ses débuts à retrouver la Ligue 1 ?

Le mercato du FC Nantes continue d’alimenter les débats, non seulement sur les pistes de joueurs, mais aussi sur la manière dont le club structure son recrutement. Depuis plusieurs semaines, la direction nantaise a en effet ajusté son organisation interne, avec notamment un retour de Philippe Mao dans un rôle lié à la coordination sportive. À ses côtés, Maxime Bouffaut, analyste vidéo, et Vincent Bertin, recruteur, afin d’épauler Michel Der Zakarian.

Un retour de Bamba possible ?

C’est dans ce contexte qu’un échange sur X (ex-Twitter) autour d’un éventuel retour de Kader Bamba, attaquant formé à Nantes et en fin de contrat avec Clermont, a pris de l’ampleur. Interrogé sur cette hypothèse, l’insider Emmanuel Merceron a répondu : « Avec Mao en head of scout c’est très possible ».

Formé au FC Nantes avec qui il a disputé 94 matchs, Bamba avait été prêté à plusieurs clubs, dont l’ASSE, avant de quitter définitivement le FCN à l’été 2024. Si Michel Der Zakarian souhaite s’appuyer sur des joueurs qui connaissent parfaitement la Ligue 2, Bamba remplit parfaitement ces critères étant donné qu’il compte 80 matchs de Ligue 2 à son actif.

FC NantesASSE

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : ASSE, FC Nantes