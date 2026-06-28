La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Future recrue annoncée de l’OL, Mads Bidstrup (Salzbourg, 25 ans) serait d’ores et déjà arrivé dans la capitale des Gaules.

Le mercato de l’OL est sur le point de s’accélérer. Après plusieurs semaines d’attente liées au passage devant la DNCG et à la finalisation du rachat du club par Michele Kang, les premiers renforts sont désormais attendus. Selon les derniers échos, Mads Bidstrup est déjà arrivé à Lyon. Le milieu de terrain danois, en provenance du RB Salzbourg, se trouve dans la capitale des Gaules depuis près de 24 heures.

Bidstrup déjà à Lyon !

Une présence révélée par Lucas Bonnan, qui confirme l’imminence de la signature du joueur. Sauf retournement de situation, Bidstrup devrait rapidement passer les dernières étapes administratives avant de parapher son contrat avec l’OL. L’objectif est clair : permettre au joueur d’être présent dès la reprise de l’entraînement, prévue ce lundi 29 juin sous les ordres de Paulo Fonseca.

Le technicien portugais retrouvera son groupe avec un calendrier particulièrement chargé. En plus des matches amicaux, les Lyonnais effectueront un stage du 19 au 24 juillet au Campus Adidas d’Herzogenaurach, en Allemagne, afin de préparer au mieux une saison qui débutera très tôt avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Duranville à la reprise de l’OL ?

Et Bidstrup pourrait ne pas être le seul nouveau visage. D’après Patrick Berger, journaliste pour Sky Sports Allemagne, l’OL a également bouclé l’arrivée de Julien Duranville. L’international belge est attendu à Lyon en début de semaine pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans. Ces deux dossiers étaient en attente du feu vert définitif de la DNCG ainsi que de l’officialisation du changement d’actionnariat.

Désormais, la cellule de recrutement peut accélérer pour offrir à Paulo Fonseca un effectif renforcé dès le lancement de la préparation. Avec Mads Bidstrup et Julien Duranville, l’Olympique Lyonnais enverrait un signal fort avant même le début de l’été. Deux profils jeunes, prometteurs et capables d’apporter rapidement de la concurrence dans un effectif qui devra être prêt dès les premiers rendez-vous européens.