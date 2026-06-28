À la veille de l’examen de la proposition de loi sur la gouvernance du sport professionnel à l’Assemblée nationale, les clubs de Ligue 1 s’opposent plus que jamais. Entre partisans de la réforme et défenseurs du statu quo, les tensions sont vives, avec le RC Lens et le LOSC en première ligne.

Le football français traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que la proposition de loi sur l’organisation, la gestion et le financement du sport professionnel sera examinée ce jeudi à l’Assemblée nationale, les clubs de Ligue 1 affichent des positions radicalement opposées.

Depuis plusieurs jours, une tribune intitulée « Réformer le football français, sans le fragiliser » circule dans les états-majors des clubs. Son objectif est clair : demander le report, voire l’abandon, d’un texte qui divise profondément le football professionnel.

Quand le RC Lens défend la réforme…

La fracture est désormais bien visible. D’un côté, six clubs soutiennent la réforme : l’OM, le Havre, le Paris FC, le RC Lens, le Stade Rennais et l’OL, avec le soutien de la Fédération française de football. En face, le PSG, le LOSC, l’AS Monaco, l’OGC Nice et Lorient estiment que le texte, dans sa forme actuelle, présente trop de risques. Entre les deux blocs, plusieurs clubs restent encore prudents et n’ont pas clairement affiché leur position.

Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, n’a pas caché son soutien au projet. « Cette loi va dans le bon sens. En tant que dirigeant de club, je trouve désolant qu’il ait fallu attendre l’intervention du législateur pour remettre les choses à l’endroit. S’agissant de certains amendements qui me semblent excessifs, nous les devons exclusivement aux partisans du statu quo qui exercent les responsabilités depuis des années et ont tout fait pour empêcher cette loi d’advenir », a-t-il expliqué à L’Équipe.

… le LOSC réclame un report !

À l’inverse, le président du LOSC, Olivier Létang, reste farouchement opposé au texte. Quelques jours après avoir estimé que « le texte est mauvais », le dirigeant nordiste a fait savoir que onze clubs de Ligue 1 et onze clubs de Ligue 2 avaient signé la tribune réclamant un report de son examen.

Si la proposition de loi est adoptée à l’Assemblée nationale, elle sera ensuite examinée le 8 juillet par une commission mixte paritaire chargée de revoir les points les plus sensibles. La version définitive pourrait ensuite être soumise une dernière fois au vote des deux chambres avant une adoption attendue d’ici la fin du mois de juillet. En attendant, rarement le football français aura affiché de telles divisions sur un sujet aussi stratégique.