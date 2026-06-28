ASSE Mercato : les Verts foncent sur un ancien buteur de Ligue 2

L’ASSE va passer la seconde dans ce mercato, et explore la piste d’un ancien joueur de Ligue 2.

Après l’arrivée prévue de Sohaib Naïr en provenance de Guingamp, l’ASSE poursuit son travail sur le mercato estival et s’intéresse de près à un ancien de Ligue 2, à savoir l’attaquant Killian Corredor (25 ans). D’après nos informations, le club stéphanois a entamé des discussions avec le camp du joueur il y a un peu plus d’une semaine.

Les échanges sont toujours en cours et devraient se poursuivre dans les prochains jours, preuve que le dossier reste bien actif du côté des Verts.

Un retour en France souhaité

Après avoir quitté Rodez (103 matchs, 28 buts, 16 passes dé) pour rejoindre Darmstadt en Allemagne, Killian Corredor envisagerait désormais un retour dans l’Hexagone. L’ancien Ruthénois souhaiterait quitter la Bundesliga 2 afin de retrouver le championnat français.

Un élément qui pourrait favoriser les ambitions de l’ASSE, à la recherche de profils capables d’apporter de la vitesse et de la percussion dans le secteur offensif. D’autant plus que Corredor est assez polyvalent, et que les Verts pourraient voir partir à la fois Stassin et Davitashvili cet été.

Une concurrence déjà présente

Le dossier est toutefois loin d’être bouclé. Toujours selon nos informations, Saint-Étienne n’est pas seul sur les rangs. Plusieurs clubs se sont également positionnés pour tenter de convaincre Killian Corredor de rejoindre leurs rangs. Les dirigeants stéphanois devront donc faire face à une concurrence réelle dans ce dossier.

À ce stade, aucune issue n’est encore actée. Les discussions se poursuivent entre les différentes parties et l’ASSE conserve un intérêt marqué pour Killian Corredor. Reste désormais à savoir si les Verts parviendront à prendre l’avantage face aux autres prétendants et à concrétiser une opération qui pourrait renforcer leur secteur offensif cet été.