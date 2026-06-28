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OM Mercato : Marseille a tenté une ex starlette du RC Lens présente à la Coupe du Monde ! 

Par Bastien Aubert - 28 Juin 2026, 12:40
Neil El Aynaoui (Maroc)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Aujourd’hui à l’AS Rome et en pleine Coupe du monde avec le Maroc, Neil El Aynaoui (24 ans) aurait pu porter le maillot de l’OM après son départ du RC Lens en juillet 2025.

L’OM est passé près de mettre la main sur Neil El Aynaoui. Alors que le milieu marocain brille aujourd’hui avec l’AS Rome et dispute la Coupe du monde 2026 sous les couleurs des Lions de l’Atlas, Medhi Benatia a levé le voile sur une tentative de recrutement restée jusque-là méconnue.

Un profil qui plaisait énormément à Benatia

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien directeur du football de l’OM a reconnu avoir souhaité attirer l’ancien joueur du RC Lens sur la Canebière. Un dossier qui n’a toutefois jamais pu aboutir. « J’ai essayé de le recruter à l’OM mais il était trop cher pour nous », a confié Benatia.

L’ancien défenseur international marocain ne cache d’ailleurs pas toute l’estime qu’il porte au milieu de terrain de 24 ans. Pour lui, El Aynaoui possède un profil particulièrement complet. « Il est très fort car il allie qualité et quantité. Je ne comprends pas pourquoi il a moins joué à Rome que prévu », a également expliqué Benatia.

Une piste désormais hors de portée

Des propos qui confirment que l’OM suivait de très près l’évolution du joueur, auteur de deux saisons convaincantes au RC Lens avant son départ vers la Serie A. Le timing n’a finalement jamais permis à Marseille de concrétiser cette piste. Le coût de l’opération était jugé trop élevé pour les finances olympiennes, laissant le champ libre à l’AS Rome.

Aujourd’hui, Neil El Aynaoui poursuit sa progression en Italie et profite de la Coupe du monde 2026 pour confirmer son changement de dimension avec le Maroc. Une trajectoire qui pourrait faire regretter encore davantage aux supporters marseillais ce transfert avorté, tant le milieu semble avoir le profil recherché par Roberto De Zerbi pour son entrejeu.

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