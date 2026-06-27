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FRANCE

RC Lens Mercato : Will Still veut piocher à Lens pour renforcer l’AJ Auxerre

Par William Tertrin - 27 Juin 2026, 23:20

L’avenir d’Hervé Koffi va s’écrire loin du RC Lens cet été, et l’AJ Auxerre, désormais entraînée par Will Still, pousserait pour recruter le gardien burkinabè.

Le mercato du RC Lens va encore s’activer au niveau des départs, et ça va aussi concerner le poste de gardien. Arrivé chez les Sang et Or à l’été 2024 et revenu d’un prêt ultra-réussi à Angers, Hervé Koffi ne manque pas de prétendants. Et c’est désormais l’AJ Auxerre qui semblerait accélérer sur ce dossier.

En effet, selon le compte La Minute OM, Auxerre est « à fond » sur le portier lensois. Une tendance qui prend tout son sens depuis l’arrivée de Will Still sur le banc de l’AJA. L’ancien entraîneur du RC Lens connaît parfaitement Hervé Koffi et pourrait s’appuyer sur lui afin de lancer son nouveau projet en Bourgogne. Cependant, tout n’a pas été rose entre les deux hommes, étant donné que Still avait affiché publiquement Koffi lorsqu’ils étaient à Lens.

Des retrouvailles vraiment possibles ?

Fraîchement nommé à la tête de l’AJ Auxerre, Will Still voudrait donc déjà cibler des profils qu’il connaît bien. Hervé Koffi répond parfaitement à ce critère. Le gardien de 29 ans a repris une belle cote sur le marché grâce à sa magnifique saison à Angers, et Lens demanderait pas moins de 4,5 millions d’euros.

Pour Auxerre, attirer un gardien de ce niveau constituerait un renfort de poids afin d’aborder sereinement la prochaine saison. Pour le RC Lens, un départ d’Hervé Koffi est une priorité, et le gardien devra être tenté par un projet lui offrant un rôle de numéro 1, ce que Will Still serait disposé à lui proposer à l’AJA.

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