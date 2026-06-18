RC Lens : depuis Auxerre, Still voit une révélation éclater sur son passage à Lens

Écarté au profit de Mathew Ryan lors de son passage au RC Lens, Hervé Koffi est revenu sur sa relation avec Will Still, devenu coach d’Auxerre.

Longtemps resté discret sur son expérience au RC Lens, Hervé Koffi a livré un témoignage sincère sur la période qui a marqué son aventure artésienne. Dans un entretien accordé à 8 Clos TV, le gardien burkinabè est notamment revenu sur sa mise à l’écart par Will Still après le recrutement de Mathew Ryan, au cœur de l’hiver 2025.

Alors qu’il venait de profiter du départ de Brice Samba pour enchaîner plusieurs rencontres comme titulaire, Koffi avait vu la hiérarchie être rapidement modifiée. Une décision qui n’avait pourtant pas surpris l’ancien gardien de Charleroi. « Je m’attendais à retrouver le banc. Le plus important pour moi, c’était de lui faire changer d’avis », explique-t-il.

Selon le portier de 29 ans, Will Still lui avait annoncé son choix en face à face, en présence de l’entraîneur des gardiens. « Le coach me dit que j’ai fait les matches qu’il fallait mais qu’il n’y a pas eu les résultats espérés et qu’il a décidé de faire tourner. »

La déclaration de trop sur DAZN

Quelques heures plus tard, Koffi découvre toutefois que son entraîneur a publiquement justifié sa décision avant un match contre Angers. Une sortie médiatique qui avait alimenté les débats autour de sa situation. « En rentrant chez moi, je reçois un message comme quoi le coach a dit ça. Après moi, il m’avait déjà parlé, mais je ne savais pas qu’il avait dit ça aussi à la télé. »

Malgré la polémique née autour de cette déclaration, le gardien assure n’avoir jamais nourri le moindre ressentiment envers le technicien belge. « Je ne lui en ai pas voulu. »

Will Still est revenu s’expliquer

L’international burkinabè révèle même que Will Still est revenu vers lui dans les jours suivants pour clarifier ses propos. « Après, il est venu me voir pour me dire qu’il avait eu à tenir des propos bizarres mais qu’il ne l’avait pas fait pour me frustrer, me montrer du doigt. »

Une démarche que Koffi a appréciée, au point de définitivement tourner la page. « Il a dit qu’il allait essayer de faire une sortie pour rectifier ça. Après, c’est lui, c’est le coach. Il fait ses choix. C’est le foot. »

« Je ne lui en voulais pas »

Loin de se braquer, le gardien explique avoir continué à travailler normalement jusqu’à son départ en prêt vers Angers, où il a ensuite relancé sa carrière avec une saison remarquable. « Je suis resté tranquille. Je me dis que je suis un joueur lensois et qu’on se bat tous pour la même cause. »

Avant de conclure avec un message sans ambiguïté à l’égard de son ancien entraîneur : « Si lui-même il s’est dit qu’il était en erreur, je le laisse avec sa conscience. Moi, je ne lui en voulais pas. »

Des propos qui contrastent avec les critiques apparues à l’époque autour de la gestion du dossier. Plus d’un an après les faits, Hervé Koffi préfère retenir l’échange humain avec Will Still, désormais entraîneur d’Auxerre, plutôt qu’une décision sportive qui l’avait pourtant privé durablement de la place de numéro un.