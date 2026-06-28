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FRANCE

OM Mercato : une nouvelle offre sérieuse pour Greenwood, McCourt prêt à craquer ?

Par Bastien Aubert - 28 Juin 2026, 12:20
Mason Greenwood (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le dossier Mason Greenwood entre dans une nouvelle phase. Désireuse de renforcer son attaque, l’AS Rome s’apprête à transmettre une nouvelle offre importante à l’OM. Une proposition qui pourrait faire mouche.

L’OM s’attend à vivre un été animé autour de Mason Greenwood. Après deux saisons convaincantes sous le maillot olympien, l’attaquant anglais est devenu l’un des joueurs les plus convoités du mercato. Ses performances ont attiré plusieurs grands clubs européens, et un départ semble de plus en plus crédible. 

La Roma lance une nouvelle offensive pour Greenwood

Si Frank McCourt aimerait conserver l’un de ses principaux atouts offensifs, la réalité économique pourrait pousser l’OM à écouter les offres. Après son passage devant la DNCG et dans un contexte où le club cherche toujours à assainir ses finances, une vente importante permettrait de dégager une marge de manœuvre précieuse pour la suite du mercato. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome est désormais prête à accélérer. 

Le quotidien italien affirme que les Giallorossi vont transmettre dans les prochaines heures une première offre de 40 millions d’euros, à laquelle s’ajouteraient différents bonus afin de convaincre Marseille. Une tendance confirmée par Il Messaggero, qui évoque lui aussi une offensive imminente du club romain. Les dirigeants italiens auraient fait de Greenwood l’une de leurs priorités offensives et souhaitent rapidement faire avancer le dossier. Reste désormais à savoir si cette proposition suffira à convaincre Frank McCourt et la direction marseillaise. 

L’OM poussé dans ses derniers retranchements ? 

Ces derniers ont déjà laissé entendre qu’ils espéraient récupérer un montant supérieur pour leur attaquant, dont la valeur ne cesse de grimper sur le marché. Les 40 millions d’euros proposés pourraient donc constituer une base de négociation plutôt qu’une offre décisive. L’intérêt de plusieurs clubs joue également en faveur de l’OM

Cette concurrence pourrait permettre à Marseille de faire monter les enchères et de se rapprocher du montant espéré pour son buteur. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs. Si l’AS Rome passe officiellement à l’action, Frank McCourt devra trancher entre la nécessité de renforcer les finances du club et la volonté de conserver un joueur capable de faire basculer une saison à lui seul.

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