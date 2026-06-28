La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Waldemar Kita demande le pactole pour Matthis Abline (23 ans), le président du FC Nantes ne serait pas totalement inflexible sur le dossier au mercato estival.

Le départ de Matthis Abline ne fait désormais plus guère de doute. À 23 ans, l’international Espoirs français ne souhaite pas évoluer en Ligue 2 et le FC Nantes compte sur sa vente pour renflouer ses caisses au cours de ce mercato estival.

Abline va quitter le FC Nantes

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM, de l’AS Monaco, du LOSC ou encore du RC Lens, le buteur attire toujours autant les convoitises. Mais un nouveau prétendant avance désormais ses pions avec discrétion. Comme déjà expliqué ce samedi, le Paris FC a entamé des discussions en coulisses avec les dirigeants nantais.

Les négociations auraient déjà débuté et devraient se poursuivre dans les prochains jours afin de tenter de trouver un terrain d’entente sur le montant du transfert. Ces derniers mois, Waldemar Kita s’est montré particulièrement gourmand. L’OM avait proposé 15 millions d’euros à l’été 2025, tandis que Monaco serait monté jusqu’à 20 millions d’euros, sans succès.

Un accord autour de 30 M€ ?

Le président du FC Nantes continue officiellement d’évaluer son attaquant à 40 millions d’euros. Une somme qui refroidit forcément la concurrence. En revanche, Média Foot affirme que le FC Nantes pourrait finalement accepter une offre avoisinant les 30 millions d’euros. Une baisse significative qui pourrait débloquer rapidement le dossier.

Si cette tendance se confirme, Matthis Abline pourrait rapidement retrouver la Ligue 1, tandis que les Canaris réaliseraient l’une des plus grosses ventes de leur histoire, un transfert qui offrirait une marge de manœuvre bienvenue à Michel Der Zakarian pour reconstruire un effectif capable de viser immédiatement la remontée.