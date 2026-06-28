Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En difficulté au PSG, Lucas Chevalier (24 ans) voit enfin une éclaircie apparaître : Luis Enrique et la direction parisienne ont pris une décision qui pourrait redistribuer les cartes chez les gardiens la saison prochaine.

Lucas Chevalier a vécu une saison frustrante au PSG. Relégué derrière Matvey Safonov dans la hiérarchie, l’ancien gardien du LOSC n’a plus disputé la moindre rencontre depuis le 23 janvier.

Renato Marin avait marqué des points

Cette longue période sans temps de jeu lui a même coûté sa place en équipe de France, le sélectionneur privilégiant des portiers davantage utilisés en club. Comme si cela ne suffisait pas, une blessure en fin de saison l’a privé des rares opportunités qui auraient pu se présenter.

En son absence, le jeune Renato Marin a disputé deux rencontres de Ligue 1 et avait impressionné Luis Enrique. « Renato Marin a fait des arrêts de très haut niveau. Il est très jeune. Il peut encore progresser. Il a été courageux. Il a fait un très bon boulot », avait salué l’entraîneur du PSG après la victoire contre Brest (1-0). Des compliments qui avaient pu laisser penser que le jeune Italo-Brésilien allait rapidement bousculer la hiérarchie.

Un prêt en préparation ?

Mais la tendance a changé. Conscient que Renato Marin a surtout besoin d’enchaîner les matches pour poursuivre sa progression, le PSG privilégie désormais un prêt. Selon la presse brésilienne, le CD Nacional, récent 14e du championnat portugais, discute actuellement avec les dirigeants parisiens pour accueillir le gardien de bientôt 20 ans sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

Pour Lucas Chevalier, ce départ annoncé de Renato Marin constitue une bonne nouvelle puisqu’il écarte un concurrent direct supplémentaire. En revanche, la concurrence avec Matvey Safonov reste entière. Le gardien russe conserve la confiance de Luis Enrique et devrait débuter la saison prochaine dans la peau du numéro un au PSG, à moins d’un nouveau rebondissement lors du mercato estival.