ASSE Mercato : une porte de sortie s’offre à Pierre Ekwah

Alors que l’ASSE va voir revenir Pierre Ekwah, ce dernier suscite déjà des convoitises.

L’avenir de Pierre Ekwah pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du mercato stéphanois. Arrivé à l’été 2024 pour renforcer l’entrejeu de l’ASSE en Ligue 1, le milieu défensif a vu son option d’achat levée l’année dernière après la descente. Cependant, Ekwah n’a jamais voulu jouer en Ligue 2 avec Sainté, et a finalement été prêté à Watford en février. De retour dans le Forez cet été, il ne risque pas de s’éterniser.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le RSC Anderlecht a décidé de relancer la piste menant à Pierre Ekwah. Les dirigeants bruxellois apprécient le profil de l’ancien joueur de Sunderland et l’ont inscrit sur leur short-list afin de renforcer leur milieu de terrain. À ce stade, aucun contact avancé ni offre officielle n’ont toutefois filtré.

Minimum 7,5 millions d’euros ?

Du côté des Verts, la question de son avenir va logiquement se poser, et il est difficile de revoir Ekwah porter à nouveau le maillot stéphanois un jour. Pour rappel, l’ASSE avait pris le soin d’insérer une option d’achat de 7,5 millions d’euros lors de son prêt à Watford. On imagine donc que le montant demandé par Kilmer se situera dans cette fourchette.

Anderlecht, qui peut disputer la Ligue Europa, semble avoir placé Pierre Ekwah parmi ses priorités potentielles. Reste désormais à savoir si cet intérêt se transformera en discussions concrètes avec les dirigeants stéphanois au cours des prochaines semaines.