À LA UNE DU 28 JUIN 2026
[23:03]Afrique du Sud – Canada (0-1) : les Canucks de Cornelius (OM) arrachent la qualif en 8es
[23:00]OM : un impératif inattendu attend déjà le groupe avant la reprise
[22:40]Stade Rennais Mercato : coup dur pour Haise, un attaquant du Mondial va lui échapper
[22:20]PSG Mercato : changement de cap à Paris, Bouaddi écarté au profit de Diomandé !
[22:00]ASSE Mercato : une porte de sortie s’offre à Pierre Ekwah
[21:40]PSG Mercato : un futur candidat au Ballon d’Or a dit oui à Paris !
[21:20]OL : plusieurs coups durs pour Fonseca avant la reprise
[21:00]ASSE Mercato : Kilmer a provoqué un énorme malaise avec l’arrivée de ce serial buteur
[20:40]RC Lens : un premier verdict tombe après l’arrivée de Michaël Cuisance
[20:20]FC Nantes Mercato : une ancienne priorité des Kita qui joue le Mondial se rapproche de la Ligue 1

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : une porte de sortie s’offre à Pierre Ekwah

Par William Tertrin - 28 Juin 2026, 22:00

Alors que l’ASSE va voir revenir Pierre Ekwah, ce dernier suscite déjà des convoitises.

L’avenir de Pierre Ekwah pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du mercato stéphanois. Arrivé à l’été 2024 pour renforcer l’entrejeu de l’ASSE en Ligue 1, le milieu défensif a vu son option d’achat levée l’année dernière après la descente. Cependant, Ekwah n’a jamais voulu jouer en Ligue 2 avec Sainté, et a finalement été prêté à Watford en février. De retour dans le Forez cet été, il ne risque pas de s’éterniser.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le RSC Anderlecht a décidé de relancer la piste menant à Pierre Ekwah. Les dirigeants bruxellois apprécient le profil de l’ancien joueur de Sunderland et l’ont inscrit sur leur short-list afin de renforcer leur milieu de terrain. À ce stade, aucun contact avancé ni offre officielle n’ont toutefois filtré.

Minimum 7,5 millions d’euros ?

Du côté des Verts, la question de son avenir va logiquement se poser, et il est difficile de revoir Ekwah porter à nouveau le maillot stéphanois un jour. Pour rappel, l’ASSE avait pris le soin d’insérer une option d’achat de 7,5 millions d’euros lors de son prêt à Watford. On imagine donc que le montant demandé par Kilmer se situera dans cette fourchette.

Anderlecht, qui peut disputer la Ligue Europa, semble avoir placé Pierre Ekwah parmi ses priorités potentielles. Reste désormais à savoir si cet intérêt se transformera en discussions concrètes avec les dirigeants stéphanois au cours des prochaines semaines.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot