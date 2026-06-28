FC Nantes Mercato : une ancienne priorité des Kita qui joue le Mondial se rapproche de la Ligue 1

Annoncé dans le viseur du FC Nantes il y a quelques mois, le milieu offensif croate Toni Fruk semble désormais se rapprocher de la Ligue 1… mais pas des Canaris.

Si le nom de Toni Fruk avait circulé du côté du FC Nantes lors de ces derniers mois, le milieu offensif croate qui dispute actuellement la Coupe du Monde pourrait bien découvrir la Ligue 1 cet été, mais sous les couleurs du Paris FC.

Selon les informations du média croate Germanijak, le club francilien est désormais le grand favori pour s’attacher les services du joueur de 25 ans. Le promu en Ligue 1 valoriserait l’international croate entre 6 et 8 millions d’euros, tandis que le HNK Rijeka ne serait pas disposé à négocier en dessous de la barre des 6 millions d’euros. Une position logique puisque le club croate avait investi environ 3 millions d’euros pour récupérer définitivement le joueur en provenance de la Fiorentina l’an dernier.

Un profil qui avait séduit le FC Nantes

La saison dernière, lors du mercato estival et hivernal, le FC Nantes faisait partie des clubs cités parmi les prétendants de Toni Fruk. Le meneur de jeu figurait alors sur les tablettes des Canaris, à la recherche d’un milieu créatif capable d’apporter de la qualité entre les lignes.

Depuis, la cote de l’international croate n’a cessé de grimper. Auteur de performances remarquées avec Rijeka (19 buts et 3 passes dé la saison dernière), Fruk s’est imposé comme l’un des joueurs les plus convoités du championnat croate, au point d’attirer aujourd’hui l’attention du Paris FC, bien décidé à renforcer son effectif pour son retour dans l’élite.

Si l’intérêt nantais a bien existé, le dossier est évidemment désormais hors de portée. Avec une valorisation comprise entre 6 et 8 millions d’euros et un Rijeka inflexible sur son prix de départ, le Paris FC apparaît aujourd’hui comme le candidat le plus avancé dans ce dossier.