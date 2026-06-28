OM : un impératif inattendu attend déjà le groupe avant la reprise

Les joueurs de l’OM devront passer une étape sanitaire importante début juillet avant leur stage de préparation en Côte d’Ivoire.

La préparation estivale de l’OM commence à se dessiner avec un planning particulièrement encadré. D’après une information publiée par La Minute OM, les joueurs marseillais sont attendus le 3 juillet pour une séance de vaccination contre la fièvre jaune, en amont du stage prévu en Côte d’Ivoire. Une organisation qui s’inscrit dans le cadre des exigences sanitaires liées aux déplacements en Afrique de l’Ouest.

Selon cette même source, cette étape médicale concernerait l’ensemble du groupe professionnel. La vaccination contre la fièvre jaune est en effet obligatoire pour entrer dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, dont la Côte d’Ivoire, où l’OM doit effectuer une partie de son stage de pré-saison.

Retour à la Commanderie pour les tests physiques

Après cette étape médicale, les joueurs olympiens devraient revenir le 6 juillet au centre d’entraînement de la Commanderie pour passer les traditionnels tests physiques et médicaux de reprise.

Dans la continuité de ce programme, l’OM doit ensuite s’envoler pour la Côte d’Ivoire afin d’y effectuer son stage de préparation. Ce déplacement s’inscrit dans la stratégie de développement international du club, mais aussi dans le cadre du partenariat entre le club phocéen et le pays hôte.

Ce stage devrait permettre aux joueurs de monter en intensité dans des conditions climatiques différentes, tout en renforçant la cohésion du groupe avant la reprise de la saison officielle. Reste à savoir quel coach emmènera tout ce beau monde…