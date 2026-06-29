FC Barcelone : la compagne de Raphinha éteint une énorme polémique en pleine Coupe du Monde 

Alors que Raphinha (FC Barcelone, 29 ans) dispute la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, une rumeur sur la situation financière de son entourage a enflammé les réseaux sociaux. Son épouse, Natália Belloli, a pris la parole pour démentir fermement ces informations.

La Coupe du monde 2026 continue de générer son lot de polémiques extra-sportives. Cette fois, c’est autour de Raphinha et de son entourage que la tempête médiatique s’est formée, à la suite de rumeurs évoquant une supposée difficulté financière de sa famille.

De graves accusations portées à Raphinha

Actuellement engagé avec la sélection du Brésil malgré une blessure, l’ailier du FC Barcelone se retrouve indirectement au centre d’un débat alimenté par les réseaux sociaux et certains commentaires médiatiques. Une situation qui a poussé son épouse, Natália Belloli, à sortir du silence pour rétablir la vérité. Dans une interview accordée à Daily do Garotinho, elle a tenu à démentir fermement ces informations, dénonçant une polémique qu’elle juge totalement infondée et disproportionnée.

Elle explique notamment que la situation financière du couple est très éloignée des rumeurs circulant en Espagne et au Brésil. « Honnêtement, je trouve absurde de devoir parler de ma situation financière. Si nous ne gagnions que 10 % de ce que Raphinha gagne aujourd’hui, nous serions déjà très chanceux », a-t-elle déclaré, soulignant le décalage entre la réalité et les spéculations.

Une mise au point ferme de Natalia Belloli

Elle a également insisté sur l’emballement médiatique autour de cette affaire, regrettant que des propos isolés aient pu se transformer en une histoire reprise à grande échelle. Selon elle, cette polémique illustre la vitesse à laquelle une information non vérifiée peut prendre de l’ampleur dans le contexte ultra-exposé d’une Coupe du monde.

« Je ne vois aucune raison d’exposer cela sur les réseaux sociaux, car je suis pleinement consciente de la réalité sociale dans laquelle nous vivons », a-t-elle ajouté, avant de conclure sur l’absurdité de la situation. Cette mise au point permet de calmer une polémique qui avait commencé à enfler en Espagne, autour d’un joueur pourtant déjà concentré sur sa compétition internationale. Une affaire qui rappelle une nouvelle fois l’exposition extrême des footballeurs et de leurs proches lors des grands tournois.