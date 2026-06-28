Afrique du Sud – Canada (0-1) : les Canucks de Cornelius (OM) arrachent la qualif en 8es

Le Canada s’est qualifié dans les derniers instants face à l’Afrique du Sud (1-0), ce dimanche à Los Angeles, grâce à un but de son capitaine Stephen Eustáquio en toute fin de match.

Dans un seizième de finale de Coupe du monde 2026 longtemps verrouillé, le Canada a arraché sa qualification sur le fil face à une équipe sud-africaine accrocheuse mais trop limitée offensivement. Globalement dominateurs dans la maîtrise du ballon et les intentions, les Canadiens ont rapidement pris le contrôle du jeu sans parvenir à concrétiser leurs temps forts en première période. Sur coup de pied arrêté, Jonathan David a bien failli ouvrir le score sur une reprise de volée au second poteau, tandis que Cornelius a manqué de puissance sur une tête pourtant bien placée.

La plus grosse opportunité canadienne est intervenue juste avant la pause : sur une double action dans la surface, Bombito puis Buchanan ont vu leurs tentatives être sauvées in extremis sur la ligne par Modiba, avant un arrêt décisif du gardien Williams.

En face, l’Afrique du Sud a choisi de miser sur les transitions rapides. Les Bafana Bafana ont tenté de surprendre une défense canadienne solide, mais ont manqué de précision dans le dernier geste. Seule une frappe de Mokoena a réellement inquiété Crépeau en début de rencontre.

Une frappe d’Eustáquio libère le Canada

La seconde période a été plus fermée, marquée par un engagement physique et moins d’espaces. Appollis a bien tenté de réveiller les siens avec une frappe dangereuse, avant que le Canada ne réponde en contre, notamment par Oluwaseyi, dont la tentative a été détournée par Williams puis sauvée sur la ligne.

Alors que le match semblait se diriger vers la prolongation, Stephen Eustáquio a finalement libéré son équipe dans le temps additionnel. Le capitaine canadien a repris un ballon à l’entrée de la surface pour tromper Williams (90e+2) et envoyer le Canada en huitièmes de finale.

Une victoire courte mais précieuse, qui confirme les ambitions canadiennes dans cette Coupe du monde 2026 organisée en partie sur leur continent.