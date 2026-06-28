ASSE Mercato : Kilmer a provoqué un énorme malaise avec l’arrivée de ce serial buteur

En attirant Lucas Reynaud, serial buteur de la génération 2008 au Stade Brestois, l’ASSE envoie un signal fort sur son projet de formation. Une opération qui fait également grincer des dents en Bretagne.

Le recrutement de Lucas Reynaud par l’ASSE est une excellente nouvelle pour les Verts. Auteur de 16 buts en U19 Nationaux la saison dernière, le jeune attaquant de 17 ans s’est engagé pour trois saisons avec le club forézien, où il intégrera dans un premier temps l’équipe réserve.

Mais au-delà du joli coup réalisé par l’ASSE, c’est surtout le Stade Brestois qui interpelle.

Brest perd l’un des visages de sa génération 2008

Lucas Reynaud n’était pas un jeune parmi d’autres. Il faisait partie des éléments les plus performants des U19 brestois, avec également des apparitions convaincantes en National 3 et en Coupe Gambardella. Son profil figurait parmi les plus prometteurs du centre de formation finistérien.

Voir un tel joueur quitter le club au moment de signer son premier contrat professionnel pose forcément question.

Un discours qui ne convainc plus ?

Depuis plusieurs mois, le Stade Brestois insiste sur sa volonté de développer davantage sa formation. Après les investissements réalisés autour de son académie, le club souhaite faire émerger davantage de joueurs vers l’équipe première.

Pourtant, si un joueur comme Lucas Reynaud préfère rejoindre une ASSE évoluant en Ligue 2, c’est qu’il estime probablement que son avenir y est plus lisible.

Selon plusieurs informations relayées autour du club, le jeune attaquant aurait décliné la proposition brestoise depuis plusieurs semaines malgré les efforts de ses éducateurs pour le convaincre de rester.

L’ASSE offre un projet plus concret

À Saint-Étienne, le message est clair : les jeunes constituent l’un des axes majeurs du projet porté par Kilmer Sports Ventures.

La réserve, qui sera fortement renouvelée cet été, offrira du temps de jeu à Lucas Reynaud, tandis que la signature d’un contrat professionnel de trois ans témoigne de la confiance accordée au joueur. Le chemin vers le groupe professionnel apparaît aujourd’hui clairement identifié.

Dans ces conditions, difficile de reprocher au buteur d’avoir privilégié un projet où les perspectives semblent plus concrètes.

Un avertissement pour le SB29

Le cas Lucas Reynaud dépasse finalement son histoire personnelle. Le Stade Brestois sort de plusieurs saisons remarquables sur le plan sportif et affiche désormais de grandes ambitions concernant sa formation. Mais conserver ses meilleurs jeunes est tout aussi important que les former.

Laisser partir librement l’un des attaquants les plus prolifiques de sa génération vers un concurrent français, au moment de son premier contrat professionnel, brouille forcément le message envoyé aux autres talents du centre.

Car une question demeure : si même les meilleurs éléments de la formation brestoise ne se projettent pas à Francis-Le Blé, comment le SB29 compte-t-il réellement bâtir son avenir sur ses jeunes ? L’ASSE, elle, n’a pas laissé échapper cette occasion en or.