Stade Rennais Mercato : décision imminente pour une priorité de Franck Haise

Le Stade Rennais est engagé dans une bataille avec les Rangers FC pour le latéral américain Bryan Reynolds, qui doit prendre sa décision dans les prochains jours.

Le mercato s’accélère autour de Bryan Reynolds. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Stade Rennais et les Rangers FC sont désormais les deux clubs les plus actifs pour convaincre le latéral droit américain de KVC Westerlo de rejoindre leur projet.

Le club breton, qui a déjà bouclé l’arrivée de plusieurs recrues, voit la concurrence écossaise intensifier la lutte pour le défenseur de 25 ans. Les deux formations cherchent désormais à faire pencher la décision du joueur dans les prochains jours, alors que son avenir pourrait se décanter rapidement.

Reynolds va rendre sa décision

Sous contrat avec Westerlo, Reynolds représente un dossier accessible financièrement pour les clubs intéressés. Le club belge espère en effet récupérer entre 4 et 5 millions d’euros dans le cadre de ce transfert.

La décision finale de Bryan Reynolds est désormais attendue dans les prochains jours, alors que le Stade Rennais espère prendre l’avantage dans ce sprint final.