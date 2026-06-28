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FRANCE

PSG Mercato : ça va enfin s’accélérer pour l’arrivée de Bouaddi (LOSC) !

Par William Tertrin - 28 Juin 2026, 19:40
Ayyoub Bouaddi

Le PSG va accélérer dans le dossier Ayyoub Bouaddi, le jeune milieu du LOSC qui brille à la Coupe du Monde.

Le PSG veut frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon le compte PSGINSIDE-ACTUS, le club de la capitale a décidé de passer à l’offensive pour Ayyoub Bouaddi, l’une des attractions du mercato estival.

Le milieu de terrain du LOSC Lille, seulement âgé de 18 ans, impressionne par sa maturité, sa qualité technique et son intelligence de jeu, déjà visibles en Ligue 1 mais aussi plus récemment à la Coupe du Monde avec le Maroc où il continue de rayonner.

Le PSG prêt à accélérer

Comme rapporté par PSGINSIDE-ACTUS, le PSG souhaite accélérer les discussions dès cette semaine afin de prendre de vitesse ses concurrents. Le président Nasser Al-Khelaïfi serait même impliqué directement dans le dossier, signe de l’importance accordée au joueur dans le projet parisien.

Le club parisien verrait en Bouaddi un profil idéal pour renforcer son milieu de terrain sur le long terme, dans une logique de rajeunissement et de projection vers l’avenir en misant toujours sur des joueurs français.

Une concurrence européenne très forte

Mais le PSG est loin d’être seul sur le dossier. La concurrence s’annonce particulièrement intense, et le joueur du LOSC est désormais au cœur d’une véritable bataille entre cadors européens :

  • Arsenal serait actuellement l’un des clubs les mieux positionnés dans la course
  • Le FC Barcelone suit de près son évolution
  • Le Real Madrid surveille également le joueur depuis plusieurs mois
  • Le Bayern Munich et Manchester City restent également attentifs.

Sous contrat avec le LOSC, Bouaddi est protégé par un engagement longue durée, ce qui place le club nordiste en position de force dans les négociations. Lille n’est pas pressé de vendre et pourrait attendre une offre majeure pour envisager un départ.

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