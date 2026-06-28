RC Lens Mercato : un ancien de Ligue 1 et international français pour remplacer Sarr ?

Le RC Lens serait intéressé par le défenseur central Benoît Badiashile, joueur de Chelsea et ancien de Monaco. Une option séduisante mais difficilement accessible financièrement.

Le RC Lens continue de préparer son mercato estival et va devoir renforcer sa défense centrale. Alors que le club artésien n’a reçu aucune réponse de Malang Sarr concernant une prolongation, une piste particulièrement ambitieuse a émergé ces dernières heures pour le remplacer.

Selon des informations de Aarón Ramiro sur X, Benoît Badiashile attire l’attention de plusieurs clubs, dont le RC Lens et une autre équipe de Ligue 1, ainsi que des formations de Saudi Pro League.

Chelsea, de son côté, ne serait pas fermé à un départ du défenseur central français, recruté en provenance de l’AS Monaco pour environ 38 millions d’euros en 2023. Les Blues auraient même fixé son prix autour de 25 millions de livres pour cet été. Un montant qui place immédiatement le dossier hors de portée des standards financiers habituels du RC Lens.

Un prix trop élevé pour Lens, sauf en cas de prêt

Si le profil de Badiashile pourrait correspondre au recrutement malin engagé par le RC Lens, son coût reste un obstacle majeur. À 25 millions de livres, l’opération paraît irréaliste pour les Sang et Or dans le cadre d’un transfert sec.

En revanche, une solution alternative pourrait exister : le prêt. Dans ce scénario, Lens pourrait tenter de récupérer le joueur temporairement afin de le relancer comme il sait si bien le faire, en profitant de la volonté de Chelsea de dégraisser son effectif. Loin d’être titulaire indiscutable, l’international français (2 sélections) n’a disputé que 16 matchs avec le club anglais la saison dernière. Mais il faudrait quand même trouver une solution concernant le partage d’un salaire estimé à plus de 5 millions d’euros par an.

Reste à voir si cette rumeur est vraiment fondée, mais si le profil venait à séduire réellement, les conditions économiques rendent l’opération complexe. Sauf opportunité de prêt, difficile d’imaginer Benoît Badiashile poser ses valises à Bollaert-Delelis cet été.