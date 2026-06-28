RC Lens Mercato : c’est confirmé pour Sarr, Leca va pouvoir se consoler avec une énorme nouvelle

Alors que l’avenir de Malang Sarr est désormais scellé, le RC Lens peut aussi compter sur une excellente nouvelle avec le retour imminent de Jonathan Gradit.

Le feuilleton Malang Sarr touche à sa fin. Comme l’indique La Voix du Nord, le défenseur central arrive au terme de son contrat et sera libre dès mardi. Malgré la volonté du RC Lens de prolonger son bail, le dossier est désormais considéré comme clos.

Les dirigeants lensois avaient pourtant fait de cette prolongation une priorité. Mais le club n’aurait jamais obtenu la moindre réponse de la part du joueur ni de son entourage, comme déjà indiqué il y a plusieurs jours. Une situation particulièrement inhabituelle, et surtout un petit manque de reconnaissance d’un joueur envers un club qui l’a aidé à se relancer.

Une excellente nouvelle avec le retour de Jonathan Gradit

Si le départ de Malang Sarr constitue un coup dur, Jean-Louis Leca peut néanmoins se réjouir d’un retour très attendu.

Victime d’une grave fracture tibia-péroné à la fin du mois de novembre, Jonathan Gradit aperçoit enfin le bout du tunnel. Après plusieurs mois de rééducation, le défenseur devrait être présent dès la reprise de l’entraînement fixée au 9 juillet.

Le staff prévoit une reprise progressive durant les deux premières semaines avant une réintégration complète avec le groupe de Dino Toppmöller. Une excellente nouvelle pour le Racing, qui récupérera l’un de ses leaders défensifs à l’approche de la nouvelle saison et de la campagne de Ligue des champions.

Sangaré, Ganiou et Risser restent au cœur du projet

En parallèle, plusieurs dossiers importants restent ouverts. Mamadou Sangaré, très courtisé notamment en Premier League, ne semble pas pressé de quitter l’Artois. Le milieu de terrain, récemment marié, a d’ailleurs affiché son attachement au RC Lens en arborant le blason du club sur sa tenue de cérémonie, un geste qui n’est pas passé inaperçu.

Du côté d’Ismaëlo Ganiou, aucune décision n’a encore été prise. Le jeune défenseur dispose d’une belle cote sur le marché, mais le club comme le joueur privilégient pour l’instant la stabilité afin de poursuivre sa progression.

Enfin, Robin Risser confirme sa volonté de poursuivre l’aventure sous les couleurs lensoises malgré les nombreuses sollicitations. Le jeune gardien estime que Lens est l’environnement idéal pour continuer son développement.

Un mercato contrasté pour le RC Lens

Le RC Lens voit donc l’un de ses dossiers prioritaires lui échapper avec le départ confirmé de Malang Sarr, comme déjà pressenti. En revanche, le retour prochain de Jonathan Gradit représente une véritable recrue pour Dino Toppmöller.

Dans un été où les Sang et Or devront encore arbitrer entre ambitions sportives et impératifs financiers, retrouver un cadre expérimenté de la défense pourrait peser lourd dans la préparation de la saison 2026-2027.