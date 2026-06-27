Cadenassé par l’Uruguay malgré la victoire de l’Espagne (1-0), Lamine Yamal a apporté une bonne nouvelle à la Roja.

Lamine Yamal n’a pas brillé individuellement face à l’Uruguay (1-0), mais l’essentiel est ailleurs. Le joyau du FC Barcelone continue d’afficher une statistique impressionnante qui fait grandir les ambitions de l’Espagne à la Coupe du Monde 2026.

Une série qui fait rêver l’Espagne

Neutralisé par une solide défense uruguayenne vendredi soir, Lamine Yamal n’a pas eu l’influence habituelle dans le jeu espagnol. Malgré tout, la Roja s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0), validant un succès précieux dans ce Mondial. Au-delà de sa prestation, le prodige du FC Barcelone continue d’empiler les statistiques incroyables.

Comme le souligne Stats de Foot, l’Espagne a remporté les huit matchs de tournoi majeur durant lesquels Lamine Yamal a été titularisé. Une série qui regroupe l’Euro remporté par la Roja et cette Coupe du Monde 2026. Huit titularisations, huit victoires : un bilan parfait qui confirme déjà le poids du jeune ailier dans les grands rendez-vous internationaux.

Un talisman pour la Roja

Même lorsqu’il est moins inspiré offensivement, Yamal semble porter bonheur à sa sélection. À seulement 19 ans, le Barcelonais est déjà devenu l’un des visages du football espagnol et son influence dépasse désormais ses seules statistiques individuelles.

Pour Hansi Flick, qui suivra forcément avec attention les performances de son joueur, cette dynamique est également une excellente nouvelle avant le retour en club. Le Barça pourra compter sur un Lamine Yamal qui continue d’engranger de l’expérience au plus haut niveau. Si l’Espagne veut aller au bout de cette Coupe du Monde, elle espère évidemment que sa série parfaite avec Yamal titulaire se poursuivra encore longtemps.