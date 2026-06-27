Stade Rennais Mercato : une idée de génie pour faire baisser le prix XXL de Cresswell ?

Le dossier Charlie Cresswell continue de prendre de l’épaisseur au Stade Rennais, et une solution interne pourrait permettre de réduire la facture.

Le Stade Rennais poursuit son travail sur le marché des transferts afin de renforcer son secteur défensif. Parmi les profils étudiés figure celui de Charlie Cresswell, solide défenseur central du Toulouse FC, comme rapporté ces dernières heures.

Sur X, l’insider Jonathan, souvent bien informé sur l’actualité rennaise, a apporté de nouveaux éléments concernant ce dossier. Selon lui, Toulouse aurait fixé le prix de son international espoirs anglais entre 30 et 35 millions d’euros.

Un montant particulièrement élevé pour le Stade Rennais, qui étudie plusieurs options afin de renforcer sa défense sans déséquilibrer son budget.

Seidu pourrait-il entrer dans les discussions ?

Dans les échanges avec les supporters, une hypothèse a rapidement émergé : inclure Alidu Seidu dans une éventuelle transaction afin de faire baisser le montant demandé par le Toulouse FC.

Une idée à laquelle Jonathan a également répondu : « Ils apprécient Seidu en effet mais ça ne baissera pas énormément la demande. »

Autrement dit, Toulouse verrait d’un bon œil le profil du défenseur ghanéen, mais cela ne suffirait pas à réduire drastiquement la valorisation de Charlie Cresswell, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste en Ligue 1.

Rennes garde plusieurs options ouvertes

Mais le Stade Rennais ne mise pas uniquement sur Charlie Cresswell. D’autres profils, comme Yerson Mosquera et Emmanuel Fernandez, seraient également suivis par la cellule de recrutement.

Le club breton semble ainsi vouloir éviter de s’engager dans une opération financière trop importante si Toulouse reste inflexible sur ses exigences. Les prochaines semaines permettront de savoir si les discussions évoluent ou si Rennes décidera finalement d’accélérer sur une autre cible.