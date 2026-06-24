À LA UNE DU 24 JUIN 2026
[20:00]OM Mercato : Marseille a piqué un taulier de l’équipe de France au LOSC
[19:40]FC Nantes Mercato : un gros coup estampillé RC Lens et ASSE a été bouclé
[19:30]Pronostic Tunisie – Pays-Bas : les Néerlandais vont-ils écraser les Tunisiens ?
[19:20]Stade Rennais Mercato : un soldat de Haise fait saliver un club de Ligue 1
[19:00]FC Nantes Mercato : un club de Ligue 1 passe à la vitesse supérieure pour Lepenant
[18:40]OM Mercato : accord trouvé pour le transfert de Greenwood, mais…
[18:20]RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : l’espoir renaît pour l’arrivée de Sarr à Rennes !
[18:00]ASSE : la famille de Kenzo Kies sort du silence et rétablit la vérité sur son état
[17:40]FC Nantes : Der Zakarian fixe ses règles pour le mercato et recadre déjà les joueurs sur le départ
[17:20]PSG Mercato : double coup de maître en vue, un international français pourrait en cacher un autre !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : un soldat de Haise fait saliver un club de Ligue 1

Par William Tertrin - 24 Juin 2026, 19:20
Franck Haise (Stade Rennais)

Le défenseur du Stade Rennais Alidu Seidu serait suivi par le Toulouse FC, une information relayée sur les réseaux sociaux à l’approche du mercato.

Alors que le Stade Rennais prépare déjà la suite de sa saison et son mercato, le nom d’Alidu Seidu commence à circuler du côté de Toulouse. Selon une information publiée sur les réseaux sociaux par l’insider Jonathan, le Toulouse FC apprécierait le profil du défenseur rennais et suivrait sa situation de près.

Sous contrat avec le Stade Rennais FC jusqu’en 2029, Alidu Seidu s’est imposé comme un joueur polyvalent et fiable depuis son arrivée en Bretagne en janvier 2024. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés de la défense, le soldat ghanéen est devenu un élément régulier de la rotation rennaise.

Un accord déjà conclu entre Seidu et Rennes

Le défenseur de 26 ans, passé par Clermont avant de rejoindre le club breton, a également marqué des points par son engagement et sa capacité à s’adapter rapidement aux exigences de la Ligue 1. Son profil de défenseur combatif, capable d’évoluer dans plusieurs systèmes, pourrait expliquer l’intérêt supposé du Toulouse FC.

Côté Stade Rennais, aucune indication officielle ne laisse penser à un départ. Cependant, comme déjà relayé sur notre site, un accord est convenu entre le joueur et le club : si une offre se présente et qu’elle convient au club tout comme au joueur, alors un départ sera acté.

Pour l’heure, il s’agit donc davantage d’une rumeur de marché que d’une piste concrète, mais le profil d’Alidu Seidu continue clairement d’attirer l’attention en Ligue 1.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot