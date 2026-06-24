Stade Rennais Mercato : un soldat de Haise fait saliver un club de Ligue 1

Le défenseur du Stade Rennais Alidu Seidu serait suivi par le Toulouse FC, une information relayée sur les réseaux sociaux à l’approche du mercato.

Alors que le Stade Rennais prépare déjà la suite de sa saison et son mercato, le nom d’Alidu Seidu commence à circuler du côté de Toulouse. Selon une information publiée sur les réseaux sociaux par l’insider Jonathan, le Toulouse FC apprécierait le profil du défenseur rennais et suivrait sa situation de près.

Sous contrat avec le Stade Rennais FC jusqu’en 2029, Alidu Seidu s’est imposé comme un joueur polyvalent et fiable depuis son arrivée en Bretagne en janvier 2024. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés de la défense, le soldat ghanéen est devenu un élément régulier de la rotation rennaise.

Un accord déjà conclu entre Seidu et Rennes

Le défenseur de 26 ans, passé par Clermont avant de rejoindre le club breton, a également marqué des points par son engagement et sa capacité à s’adapter rapidement aux exigences de la Ligue 1. Son profil de défenseur combatif, capable d’évoluer dans plusieurs systèmes, pourrait expliquer l’intérêt supposé du Toulouse FC.

Côté Stade Rennais, aucune indication officielle ne laisse penser à un départ. Cependant, comme déjà relayé sur notre site, un accord est convenu entre le joueur et le club : si une offre se présente et qu’elle convient au club tout comme au joueur, alors un départ sera acté.

Pour l’heure, il s’agit donc davantage d’une rumeur de marché que d’une piste concrète, mais le profil d’Alidu Seidu continue clairement d’attirer l’attention en Ligue 1.