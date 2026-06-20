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FRANCE

ASSE Mercato : le coup dur se confirme pour Ekwah

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 19:47
Pierre Ekwah

Comme pressenti ces dernières semaines, Pierre Ekwah ne se dirigerait pas vers un départ définitif à Watford.

Le dossier Pierre Ekwah continue de cristalliser les tensions du côté de l’AS Saint-Étienne. Malgré la relégation du club en Ligue 2, les dirigeants stéphanois avaient fait le choix de lever l’option d’achat incluse dans le prêt du milieu de terrain en provenance de Sunderland, déboursant ainsi près de 6 millions d’euros pour s’attacher définitivement ses services. Un investissement conséquent qui a tourné au fiasco, puisque le joueur de 24 ans aurait rapidement fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’aventure dans le Forez.

Afin de trouver une solution, Pierre Ekwah avait été prêté à Watford lors de la seconde partie de saison. Mais son passage en Championship n’a pas réellement convaincu les dirigeants anglais, qui ne semblent pas pressés de le conserver. Le milieu défensif n’est ainsi pas parvenu à relancer pleinement sa carrière outre-Manche et son avenir demeure aujourd’hui très incertain.

L’ASSE n’a pas de nouvelles de Watford pour Ekwah

Selon les informations du Progrès, Watford ne se serait d’ailleurs toujours pas positionné dans ce dossier. Le club anglais n’aurait transmis aucun signal à l’AS Saint-Étienne concernant un éventuel transfert définitif du natif de Massy. Une situation délicate pour les Verts, qui pourraient être contraints de réintégrer un joueur désireux de partir. Pour ne rien arranger, la valeur marchande de Pierre Ekwah est désormais estimée à seulement 2 millions d’euros par Transfermarkt, bien loin des 6 millions investis par l’ASSE il y a quelques mois.

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