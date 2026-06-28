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FRANCE

PSG Mercato : deux internationaux français ont donné leur feu vert à Paris !

Par William Tertrin - 28 Juin 2026, 17:00
Éli Junior Kroupi (Bournemouth)

Le mercato du PSG pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines. Deux internationaux français figurent parmi les dossiers suivis par le club de la capitale.

Le PSG prépare du lourd pour cet été. En effet, selon les dernières informations relayées par ParisTeam ce dimanche, Éli Junior Kroupi a clairement affiché sa volonté de rejoindre le PSG. L’attaquant international espoir français de Bournemouth aurait déjà donné son accord en vue d’un futur transfert.

Le dossier n’est toutefois pas encore proche d’aboutir. Les dirigeants parisiens ont temporairement mis les discussions en attente, principalement en raison des exigences financières du club anglais. Bournemouth, qui considère son jeune buteur comme l’un de ses plus gros actifs, réclamerait une indemnité particulièrement élevée après sa brillante saison en Premier League.

De son côté, le PSG reste fidèle à sa ligne de conduite. Les décideurs parisiens ne souhaitent pas surpayer le joueur et n’iront pas au-delà de l’estimation qu’ils jugent cohérente avec sa valeur de marché. Cette position pourrait prolonger les négociations, alors que plusieurs grands clubs européens surveillent également la situation de Kroupi. Les médias spécialisés évoquent depuis plusieurs semaines l’intérêt concret du PSG pour l’ancien Lorientais, tandis que Bournemouth entend défendre fermement ses intérêts.

Manu Koné privilégierait également le PSG

Autre dossier chaud : celui de Manu Koné. Toujours selon les informations relayées en Italie, le milieu de terrain français souhaiterait lui aussi rejoindre le champion d’Europe.

L’AS Rome valoriserait toutefois son joueur entre 45 et 50 millions d’euros. Une somme importante qui pourrait constituer un frein, même si le club italien doit réaliser des ventes afin de financer son recrutement estival, notamment dans le dossier Mason Greenwood. Les contraintes liées au fair-play financier poussent également la Roma à envisager plusieurs départs cet été.

Toujours d’après les informations venues d’Italie, Manu Koné aurait repoussé une approche de l’Atlético de Madrid, preuve que sa priorité serait bien un transfert vers le Paris Saint-Germain.

Le PSG garde sa stratégie

Sur ces deux dossiers, le PSG conserve une ligne directrice claire : recruter des joueurs français à fort potentiel tout en maîtrisant ses investissements. Qu’il s’agisse d’Éli Junior Kroupi ou de Manu Koné, le club parisien ne souhaite pas céder à la surenchère et entend négocier aux conditions qu’il estime raisonnables.

Les prochaines semaines devraient être déterminantes pour savoir si l’un de ces deux joueurs français rejoindra l’effectif de Luis Enrique avant la reprise de la saison.

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