PSG Mercato : un pilier de l’équipe de France à Paris, une offre XXL a été envoyée !

Le PSG mettrait la pression pour attirer Manu Koné dès janvier. La Roma doit trancher vite : accepter le cash ou miser sur un deal plus créatif pour remodeler son attaque.

Le PSG veut boucler Manu Koné, offre cash sur la table

Selon le site El Gol Digital, Paris vise un gros coup dès le mercato d’hiver : Manu Koné, convoité pour renforcer immédiatement le milieu parisien. Le club de la capitale aurait proposé une offre ferme en cash, sans concessions ni montages complexes. Si le montant officiel n’a pas filtré, on imagine qu’il doit être assez conséquent, sachant qu’une somme d’environ 50 M€ avait déjà été évoquée par le passé. Le média souligne également que, pour Koné, « un retour en France et une place au Parc des Princes représentent une destination naturelle », lui qui a été formé au TFC.

Une transaction de la sorte serait capable de soulager la trésorerie romaine, cruciale alors que le Fair-Play financier reste dans le viseur. Le prix de Koné grimpe sur le marché : Paris prend les devants, décidé à ne pas laisser filer l’international français, qui s’est fait une place de choix dans le milieu tricolore.

La Roma sous pression, enjeu financier et stratégie sportive

Vendre Koné au PSG, c’est l’assurance d’un pactole immédiat : de quoi investir ailleurs ou stabiliser les finances. Mais céder l’un des milieux les plus convoités de Serie A, c’est aussi prendre le risque de fragiliser l’équilibre sportif romain alors que la deuxième partie de saison s’annonce serrée. Il faut dire que Koné est une pièce maîtresse du onze de Gian Piero Gasperini, qui l’a utilisé à 21 reprises cette saison.

L’Atlético tente l’échange, Raspadori pour changer la donne ?

L’Atlético Madrid, de son côté, propose une alternative originale : placer Giacomo Raspadori dans la balance, accompagné d’une compensation. Pour la Roma, c’est la garantie de remplacer poste pour poste et d’accueillir un attaquant prometteur, déjà taillé pour briller en Serie A. Ce deal séduisant sur le plan offensif pourrait inciter les dirigeants à privilégier l’audace à la sécurité.

Le choix romain : encaisser ou tenter le pari sportif ?

La décision s’annonce décisive : répondre à l’appel du cash avec le PSG ou miser sur la création d’une attaque nouvelle avec Raspadori. Entre impératif économique et logique de terrain, le mercato romain est à la croisée des chemins – chaque option dessinant le visage de la Roma pour les mois à venir.

Un mercato où le PSG compte imposer sa loi

Paris accélère le tempo pour verrouiller le transfert, pressant la Roma de sceller son choix. Face à l’offensive tricolore, le club italien temporise, cherchant à maximiser sa position. Un duel qui résume parfaitement la tension du marché : le PSG s’impose comme l’acteur incontournable du mercato, obligeant ses rivaux à inventer des solutions.