PSG : les pistes de Luis Campos pour le mercato hivernal

Voici en images toutes les pistes étudiées par le PSG en vue du mercato hivernal.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain pourrait se montrer plutôt actif dans le sens des arrivées puisque le champion d’Europe en titre pourrait recruter un défenseur polyvalent, un milieu défensif et un ailier. Focus sur les pistes hivernales du club parisien.

Toutes les pistes hivernales du PSG

Daniel Munoz (latéral droit, Crystal Palace) : alors que le PSG pourrait se décider à recruter un latéral droit pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi, un intérêt a été évoqué pour Daniel Munoz, latéral droit de 29 ans de Crystal Palace.

Tylel Tati (défenseur central, FC Nantes) : révélation du début de saison au FC Nantes, le jeune Tylel Tati n’en finit plus d’affoler les plus gros clubs européens. Le PSG suivrait notamment de très près ses performances.

Ayyoub Bouaddi (milieu défensif, LOSC) : désireux de recruter des joueurs à fort potentiel, le PSG voudrait mettre le grappin sur Ayyoub Bouaddi. Le plan des dirigeants parisiens serait clair : signer maintenant le jeune Marocain, puis le prêter à Lille jusqu’à la fin de la saison pour poursuivre sa progression.

Manu Koné (milieu défensif, AS Roma) : au milieu, le PSG n’aurait pas oublié Manu Koné. Déjà suivi par le champion d’Europe en titre avant son départ du Borussia Mönchengladbach pour signer à l’AS Roma, le joueur de 24 ans a pris une dimension encore plus importante cette saison avec le club italien et les Bleus.

Andrey Santos (milieu relayeur, Chelsea) : apprécié depuis bien longtemps par le PSG, Andrey Santos resterait une piste au milieu pour l’actuel deuxième de la Ligue 1. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec Chelsea, le Brésilien a de plus en plus de temps de jeu chez les Blues.

Rodrigo Mora (milieu offensif, FC Porto) : Cible de longue date du PSG et de Luis Campos, Rodrigo Mora serait toujours dans les petits papiers du PSG. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, le Portugais incarne parfaitement le style de jeu prôné par Luis Enrique : mobilité, créativité et pressing constant.

Gilberto Mora (milieu offensif, Club Tijuana) : Gilberto Mora serait suivi par le PSG comme pari d’avenir. À seulement 17 ans, le jeune Mexicain affole toute l’Europe.

Maghnes Akliouche (ailier droit, AS Monaco) : sur l’aile droite, un nom revient avec insistance : Maghnes Akliouche. Le crack de l’AS Monaco continuerait de séduire les décideurs parisiens par sa polyvalence, sa créativité et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces.

Karim Adeyemi (ailier droit, Borussia Dortmund) : le club de la capitale est aussi associé à Karim Adeyemi. Le champion d’Europe suivrait attentivement la situation de l’attaquant du Borussia Dortmund dont les envies d’ailleurs sont largement relayées.

Said El Mala (ailier gauche, Cologne) : Said El Mala figurerait aussi sur les tablettes de Luis Campos pour renforcer les ailes. Joueur de Cologne, l’Allemand réalise une saison remarquée et remarquable avec 6 buts inscrits en 14 rencontres de Bundesliga.

Julian Alvarez (avant-centre, Atlético Madrid) : Piste de longue date, Julian Alvarez serait, lui aussi, toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain. La direction parisienne envisagerait une signature de l’Argentin dès cet hiver.