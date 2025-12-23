À l’approche du mercato hivernal, le PSG avance sans précipitation et assume une stratégie mesurée tout en gardant quelques pistes à l’esprit.

Pas de panique à bord au PSG : on prépare ce mercato hivernal dans la plus grande sérénité. Mais avec sérieux et professionnalisme. Selon PSG Inside Actus, bien renseigné sur les arcanes parisiens, le club de la capitale n’est pas engagé dans une recherche absolue de recrues cet hiver.

Un milieu défensif et un ailier droit ciblés

La priorité du PSG n’est pas de bouleverser l’effectif, mais éventuellement de l’ajuster. Deux postes sont identifiés : un milieu défensif et un ailier droit, sans que cela ne constitue une urgence majeure pour Luis Enrique et sa direction sportive. En cas de mouvement, les pistes restent clairement identifiées. Pour le secteur offensif sur les ailes, les noms de Rodrigo Mora et Maghnes Akliouche figurent toujours sur la short-list. Au milieu de terrain, plusieurs profils sont suivis de près : Ayyoub Bouaddi, malgré sa récente prolongation, Manu Koné, Andrey Santos, ainsi que Gilberto Mora. Autant de joueurs capables d’apporter de l’impact et de la polyvalence dans l’entrejeu parisien.

Aucune arrivée prévue en attaque

En revanche, aucune arrivée n’est prévue en attaque. Le staff du PSG estime que le secteur est suffisamment armé pour la deuxième partie de saison. Même logique en défense centrale : pour qu’un renfort arrive, un départ sera nécessaire. Et un nom ressort clairement : Lucas Beraldo est aujourd’hui le seul joueur susceptible de quitter le PSG cet hiver. Une hypothèse toutefois fragile, puisque le défenseur privilégierait un départ lors du prochain mercato estival plutôt qu’en janvier. Côté jeunes, Kamara devrait quant à lui être prêté cet hiver, sans option d’achat, afin de poursuivre son développement.