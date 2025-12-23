À LA UNE DU 23 DéC 2025
[10:28]OM, Stade Rennais Mercato : nouveau duel explosif pour un Marocain très convoité !
[10:13]ASSE Mercato : deux priorités ciblées par Kilmer, un hiver à haut risque pour les Verts
[09:50]Revue de presse espagnole : Flick réclame une recrue d’urgence au Barça, Vinicius doute d’un avenir au Real
[09:30]RC Lens : un flop industriel des Sang et Or meilleur buteur de la CAN ?
[09:11]OL Mercato : coup dur de dernière minute pour Endrick (Real Madrid) !
[08:48]OM : fin de saison pour Aguerd ? Le verdict est tombé !
[08:15]OL Mercato : Endrick envoie un buteur très courtisé au FC Nantes ! 
[07:45]PSG Mercato : la short-list de Luis Enrique a fuité, six noms ciblés cet hiver ! 
[07:19]ASSE : les Verts tiennent une première recrue hivernale qui vient de Ligue 2 ! 
[07:00]OM : dans le rouge, McCourt cherche un nouvel actionnaire ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : la short-list de Luis Enrique a fuité, six noms ciblés cet hiver ! 

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 07:45
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

À l’approche du mercato hivernal, le PSG avance sans précipitation et assume une stratégie mesurée tout en gardant quelques pistes à l’esprit.

Pas de panique à bord au PSG : on prépare ce mercato hivernal dans la plus grande sérénité. Mais avec sérieux et professionnalisme. Selon PSG Inside Actus, bien renseigné sur les arcanes parisiens, le club de la capitale n’est pas engagé dans une recherche absolue de recrues cet hiver. 

Un milieu défensif et un ailier droit ciblés 

La priorité du PSG n’est pas de bouleverser l’effectif, mais éventuellement de l’ajuster. Deux postes sont identifiés : un milieu défensif et un ailier droit, sans que cela ne constitue une urgence majeure pour Luis Enrique et sa direction sportive. En cas de mouvement, les pistes restent clairement identifiées. Pour le secteur offensif sur les ailes, les noms de Rodrigo Mora et Maghnes Akliouche figurent toujours sur la short-list. Au milieu de terrain, plusieurs profils sont suivis de près : Ayyoub Bouaddi, malgré sa récente prolongation, Manu Koné, Andrey Santos, ainsi que Gilberto Mora. Autant de joueurs capables d’apporter de l’impact et de la polyvalence dans l’entrejeu parisien. 

Aucune arrivée prévue en attaque 

En revanche, aucune arrivée n’est prévue en attaque. Le staff du PSG estime que le secteur est suffisamment armé pour la deuxième partie de saison. Même logique en défense centrale : pour qu’un renfort arrive, un départ sera nécessaire. Et un nom ressort clairement : Lucas Beraldo est aujourd’hui le seul joueur susceptible de quitter le PSG cet hiver. Une hypothèse toutefois fragile, puisque le défenseur privilégierait un départ lors du prochain mercato estival plutôt qu’en janvier. Côté jeunes, Kamara devrait quant à lui être prêté cet hiver, sans option d’achat, afin de poursuivre son développement.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot