En plus de son manque de régularité sur le plan sportif, Lucas Chevalier (24 ans) ne ferait pas l’unanimité dans le vestiaire du PSG.

Le duel tant attendu dans les cages du PSG tourne peu à peu à l’avantage de Matvey Safonov. Arrivé avec l’étiquette de futur numéro un, Lucas Chevalier peine à s’imposer et voit le Russe lui griller la priorité, non seulement sur le terrain, mais surtout dans le vestiaire. Car au-delà des performances pures, c’est bien la dimension humaine qui semble aujourd’hui faire la différence.

Selon RMC Sport, la hiérarchie ne se limite plus à un simple débat sportif. « Il n’y avait plus de numéro 1 et de numéro 2 au PSG, mais cela va au-delà des performances. Il y a aussi une présence dans le groupe et un investissement dans le groupe. Safonov est très très très apprécié dans ce groupe. Il a un an de plus. C’est un joueur qui a la banane, c’est un joueur qui fait partie intégrante du groupe et ce n’est pas le cas de Lucas Chevalier », a clairement expliqué la radio sportive.

« Safonov fait partie du groupe, ce n’est pas le cas de Chevalier »

Un constat lourd de sens, qui met en lumière une intégration compliquée pour le portier français. Dans un PSG version Luis Enrique, où la vie de groupe, l’état d’esprit et l’implication quotidienne sont scrutés de près, Safonov coche aujourd’hui toutes les cases. Sourire, disponibilité, énergie positive : le Russe s’est fondu dans le collectif et a su gagner l’estime de ses coéquipiers, là où Chevalier semble encore en retrait.

Une situation d’autant plus problématique que Paris vise tous les titres cette saison et n’a pas le luxe d’attendre qu’un cadre trouve ses marques. Ce déséquilibre interne pourrait rapidement peser dans les choix du staff. À Paris, la concurrence ne pardonne pas, et quand le vestiaire du PSG commence à pencher d’un côté, le terrain finit souvent par suivre. Pour Chevalier, le temps presse déjà d’autant que les supporters ne comprennent toujours pas comment il a pu en arriver là…