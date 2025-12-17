Parti pour ne pas recruter à tour de bras au mercato, le PSG a finalement décidé de se faire violence en activant pas moins de trois dossiers.

Le PSG est incorrigible. Alors qu’elle semblait parti pour traverser le mercato hivernal sans faire de vagues, la direction parisienne a finalement décidé d’appuyer sur l’accélérateur. Sans révolution, mais avec des choix forts, ciblés, et surtout très symboliques pour la suite du projet de Luis Enrique. Premier signal fort envoyé en interne : Ibrahim Mbaye est désormais solidement verrouillé. À seulement 17 ans, le jeune ailier sénégalais s’impose comme l’une des plus belles promesses du centre de formation parisien. Auteur d’une prestation très remarquée à Metz, le Titi parisien va désormais s’envoler pour la CAN avec le Sénégal, preuve de son ascension express.

Exit un renfort en défense

Selon RMC Sport, le PSG a activé une option présente dans son premier contrat professionnel, prolongeant automatiquement son bail jusqu’en 2028. Un geste loin d’être anodin, qui confirme l’immense confiance placée en lui par le club. À Paris, on veut éviter à tout prix un scénario à la Nkunku ou Diaby. Mbaye est vu comme un joueur d’avenir, capable d’intégrer durablement la rotation, voire plus. Mais ce n’est pas tout. Contrairement aux intentions affichées ces dernières semaines, le PSG ne restera pas immobile en janvier. Selon PSG Inside Actus, le club a finalement revu sa feuille de route. Exit la piste d’un défenseur central, jugée non prioritaire après les dernières performances collectives. En revanche, deux chantiers sont désormais identifiés comme urgents : le milieu défensif et l’aile droite.

Un milieu et Akliouche, mais à quel prix ?

Au milieu, le PSG cherche un profil capable d’apporter de l’impact, de la lecture du jeu et une vraie stabilité devant la défense. Un joueur capable de libérer Vitinha et Fabian Ruiz dans l’animation, tout en répondant aux exigences très strictes de Luis Enrique. Les discussions ont été relancées en coulisses, preuve que le staff estime que l’équilibre de l’équipe passe par ce renfort. Sur l’aile droite, un nom revient avec insistance : Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco continue de séduire les décideurs parisiens par sa polyvalence, sa créativité et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces. Les négociations auraient repris, mais une question majeure demeure : à quel prix ? Monaco n’est pas vendeur par défaut, et le PSG sait qu’il devra frapper fort financièrement pour convaincre. Doha est-il prêt à sortir le chéquier dès cet hiver ? Le signal envoyé avec Mbaye laisse penser que oui.