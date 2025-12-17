À LA UNE DU 17 DéC 2025
[10:49]PSG Mercato : un attaquant déjà signé, Akliouche et un crack au milieu attendus… Doha a encore craqué !
[10:17]ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Nice ! 
[10:00]OL Mercato : un crack qui fait saliver le FC Barcelone juste après Endrick cet hiver ?
[09:45]Le clan Mbappé en remet une couche sur le PSG, quelles suites pour l’affaire ? 
[09:30]Revue de presse espagnole : Yamal se prend un scud de Madrid, les arbitres fracassent Pérez et le Real ! 
[09:12]OM Mercato : un petit prodige en attaque et champion du monde arrive à Marseille !
[08:48]ASSE Mercato : Kilmer Sports déclare la guerre au Stade Rennais et frappe fort pour l’après Ekwah !
[08:30]RC Lens Mercato : après Baidoo, la Premier League fond sur un autre titulaire de Sage ! 
[08:12]FC Nantes : Kantari va récupérer deux buteurs en janvier
[07:45]OM : une arme offensive de plus pour De Zerbi en janvier, le PSG tremble déjà ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un attaquant déjà signé, Akliouche et un crack au milieu attendus… Doha a encore craqué !

Par Bastien Aubert - 17 Déc 2025, 10:49
💬 Commenter
Maghnes Akliouche (AS Monaco)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Parti pour ne pas recruter à tour de bras au mercato, le PSG a finalement décidé de se faire violence en activant pas moins de trois dossiers. 

Le PSG est incorrigible. Alors qu’elle semblait parti pour traverser le mercato hivernal sans faire de vagues, la direction parisienne a finalement décidé d’appuyer sur l’accélérateur. Sans révolution, mais avec des choix forts, ciblés, et surtout très symboliques pour la suite du projet de Luis Enrique. Premier signal fort envoyé en interne : Ibrahim Mbaye est désormais solidement verrouillé. À seulement 17 ans, le jeune ailier sénégalais s’impose comme l’une des plus belles promesses du centre de formation parisien. Auteur d’une prestation très remarquée à Metz, le Titi parisien va désormais s’envoler pour la CAN avec le Sénégal, preuve de son ascension express.

Exit un renfort en défense 

Selon RMC Sport, le PSG a activé une option présente dans son premier contrat professionnel, prolongeant automatiquement son bail jusqu’en 2028. Un geste loin d’être anodin, qui confirme l’immense confiance placée en lui par le club. À Paris, on veut éviter à tout prix un scénario à la Nkunku ou Diaby. Mbaye est vu comme un joueur d’avenir, capable d’intégrer durablement la rotation, voire plus. Mais ce n’est pas tout. Contrairement aux intentions affichées ces dernières semaines, le PSG ne restera pas immobile en janvier. Selon PSG Inside Actus, le club a finalement revu sa feuille de route. Exit la piste d’un défenseur central, jugée non prioritaire après les dernières performances collectives. En revanche, deux chantiers sont désormais identifiés comme urgents : le milieu défensif et l’aile droite.

Un milieu et Akliouche, mais à quel prix ?

Au milieu, le PSG cherche un profil capable d’apporter de l’impact, de la lecture du jeu et une vraie stabilité devant la défense. Un joueur capable de libérer Vitinha et Fabian Ruiz dans l’animation, tout en répondant aux exigences très strictes de Luis Enrique. Les discussions ont été relancées en coulisses, preuve que le staff estime que l’équilibre de l’équipe passe par ce renfort. Sur l’aile droite, un nom revient avec insistance : Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco continue de séduire les décideurs parisiens par sa polyvalence, sa créativité et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces. Les négociations auraient repris, mais une question majeure demeure : à quel prix ? Monaco n’est pas vendeur par défaut, et le PSG sait qu’il devra frapper fort financièrement pour convaincre. Doha est-il prêt à sortir le chéquier dès cet hiver ? Le signal envoyé avec Mbaye laisse penser que oui.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot