PSG – Flamengo : 3 grosses surprises dans le onze de Luis Enrique !

Par Bastien Aubert - 17 Déc 2025, 07:00
Safonov et Chevalier au PSG
Lucas Chevalier, Marquinhos et Désiré Doué sont annoncés titulaires par L’équipe pour la Coupe Intercontinentale entre le PSG et Flamengo.

À quelques encablures de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, Luis Enrique prépare un coup fort. Selon L’Équipe, plusieurs choix forts se dessinent dans le onze du PSG. Dans son discours, le technicien espagnol n’a laissé aucune place au doute. Il veut frapper un grand coup et bonne  nouvelle pour le staff parisien, l’effectif est quasiment au complet. 

Seul Achraf Hakimi manque à l’appel. En défense, Marquinhos devrait bien retrouver sa place en charnière centrale. S’il s’est montré très vigilant sur ses appuis à l’entraînement, notamment au niveau de la hanche, le capitaine parisien est annoncé apte et prêt à débuter. Un retour précieux tant son leadership et son expérience comptent dans ce type de match couperet.

Chevalier de retour dans les buts du PSG ?

Dans les cages, le suspense touche à sa fin au PSG. Écarté lors des trois derniers matches, Lucas Chevalier est remis de sa blessure à la cheville : l’ancien Lillois est en mesure de commencer cette finale. Plus haut sur le terrain, Luis Enrique pourrait également créer la surprise. Touchés par un syndrome viral la semaine dernière, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé ne sont pas à 100%. Une situation qui pourrait ouvrir la porte à Désiré Doué. 

En pointe, le jeune international français est pressenti pour connaître sa première titularisation depuis son retour de blessure. Face à Flamengo, le PSG s’apprête donc à aligner un onze à la fois ambitieux et audacieux, mêlant cadres expérimentés et jeunesse décomplexée. Reste maintenant à transformer ces intentions en actes. Parce que marquer l’histoire, bro, ça commence toujours par un match référence.

