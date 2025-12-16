🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, va sortir l’artillerie lourde, demain, pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Le Flamengo s’attend au pire.

Luis Enrique l’a déclaré ce mardi en conférence de presse, l’occasion est trop belle d’écrire l’histoire demain pour passer à côté. Selon RMC, l’entraîneur du PSG va sortir l’artillerie lourde pour affronter Flamengo à partir de 18h. Il alignera ce qui ressemble le plus à son onze type, sachant qu’Achraf Hakimi est encore convalescent et de toute façon à la Coupe d’Afrique des Nations et qu’Ousmane Dembélé se remet d’une maladie. Son onze type devrait être le suivant : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Doué, Kvaratskhelia.

L’entraîneur de Flamengo craint le pressing parisien

A noter, donc, le retour de Lucas Chevalier dans les buts après l’intérim Matvei Safonov suite à sa blessure subie à Monaco. Le Russe n’a pas démérité lors de ses trois matches (Rennes, Bilbao, Metz) mais la hiérarchie semble claire. Et en attaque, Désiré Doué, buteur à Metz (3-2), devrait être titularisé en pointe. Le PSG alignera trois fusées en attaque, trois joueurs percutants, qui ne cessent de permuter les uns avec les autres, ce qui devrait décontenancer la défense du Flamengo.

D’ailleurs, l’entraîneur rubro-negro, Felipe Luis, s’attend visiblement au pire… « On ne parle pas du match contre le Bayern (perdu 2-4 en 8es de finale du Mondial des Clubs). Chaque match est différent. On ne va pas jouer contre le Bayern, on va jouer contre le PSG, même si leur pressing est tout aussi intense. À l’époque, je croyais que notre objectif était de battre le Bayern, et ils étaient meilleurs que nous. Aujourd’hui, le plan est différent, mais sans renoncer à nos principes, à l’ADN de Flamengo. C’est un autre match, une autre histoire, et Luiz Araújo a raison sur un point essentiel : en finale, il faut commettre le moins d’erreurs possible. » Mais même en commettant aucune erreur, la mission s’annonce impossible pour le club brésilien…