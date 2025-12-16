🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’intelligence artificielle d’Opta a recalculé les chances de chaque club de Ligue 1 pour son classement final. Et il y a du changement par rapport à la dernière fois !

Ça va devenir une habitude : après chaque journée de championnat, Opta demande à l’intelligence articifielle de recalculer les chances de chaque club pour son classement final. La place occupée par le club en question joue beaucoup mais également l’ensemble de ses résultats, son historique et des statistiques plus larges comme le nombre de tirs cadrés, d’actions manquées, etc. La dernière fois, fin novembre, il était dit que le PSG terminerait champion de France, l’OM 2e, le RC Lens 3e, suivi du LOSC. Le FC Nantes, lui, se sauverait après avoir flirté avec la relégation toute la saison.

Nantes finalement relégué !

Et il y a du changement ! Deux intéressent particulièrement les gros clubs du championnat de France. Le premier, c’est que le RC Lens, actuel leader de la Ligue 1, descendra d’une place à l’arrivée, mais d’une place seulement. Il sera donc le dauphin du PSG, comme en 2022-23, et l’OM terminera 3e. Lille devrait finir à la 4e place, qui envoie en barrages de la Champions League, l’OL rester à la 5e place, qualificative pour l’Europa League, et le Stade Rennais à la 6e, qui expédie en League Conférence.

C’est dans le bas du classement qu’il y a le plus gros changement. Depuis la dernière fois, le FC Nantes a glissé dans la zone rouge. Selon l’IA d’Opta, les Canaris ont désormais 24,01% de chances de terminer à l’avant-dernière place et donc d’être relégués directement en Ligue 2 ! Metz finirait dernier et l’AJ Auxerre barragiste (16e). Un sacré coup de tonnerre mais il est vrai que la trajectoire du FC Nantes ne prête guère à l’optimisme…