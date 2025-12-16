À LA UNE DU 16 DéC 2025
[17:58]OM Mercato : 2 cas crispent Longoria, un bon coup tenté en Premier League ?
[17:42]Stade Rennais Mercato : Beye tient un premier renfort au nom bien connu
[17:23]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA revoit son classement final de la L1
[17:02]FC Barcelone : la rumeur saoudienne enfle, un rendez-vous fixé !
[16:42]OM Mercato : 15 M€ récupérés en janvier pour un flop estival ?
[16:19]ASSE : le favori de Kilmer Sports pour l’après-Horneland déjà libre ?
[15:59]PSG – Flamengo : Luis Enrique met un dernier coup de pression à ses joueurs
[15:47]Ça part en vrilles entre le FC Barcelone, le Real Madrid et les arbitres !
[15:31]Le PSG doublement humilié par Kylian Mbappé
[15:30]PSG Mercato : Paris déboule sur une recrue choc promise au FC Barcelone ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA revoit son classement final de la L1

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 17:23
💬 Commenter
Vitinha face à Sangaré lors de PSG-Lens.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

L’intelligence artificielle d’Opta a recalculé les chances de chaque club de Ligue 1 pour son classement final. Et il y a du changement par rapport à la dernière fois !

Ça va devenir une habitude : après chaque journée de championnat, Opta demande à l’intelligence articifielle de recalculer les chances de chaque club pour son classement final. La place occupée par le club en question joue beaucoup mais également l’ensemble de ses résultats, son historique et des statistiques plus larges comme le nombre de tirs cadrés, d’actions manquées, etc. La dernière fois, fin novembre, il était dit que le PSG terminerait champion de France, l’OM 2e, le RC Lens 3e, suivi du LOSC. Le FC Nantes, lui, se sauverait après avoir flirté avec la relégation toute la saison.

Nantes finalement relégué !

Et il y a du changement ! Deux intéressent particulièrement les gros clubs du championnat de France. Le premier, c’est que le RC Lens, actuel leader de la Ligue 1, descendra d’une place à l’arrivée, mais d’une place seulement. Il sera donc le dauphin du PSG, comme en 2022-23, et l’OM terminera 3e. Lille devrait finir à la 4e place, qui envoie en barrages de la Champions League, l’OL rester à la 5e place, qualificative pour l’Europa League, et le Stade Rennais à la 6e, qui expédie en League Conférence.

C’est dans le bas du classement qu’il y a le plus gros changement. Depuis la dernière fois, le FC Nantes a glissé dans la zone rouge. Selon l’IA d’Opta, les Canaris ont désormais 24,01% de chances de terminer à l’avant-dernière place et donc d’être relégués directement en Ligue 2 ! Metz finirait dernier et l’AJ Auxerre barragiste (16e). Un sacré coup de tonnerre mais il est vrai que la trajectoire du FC Nantes ne prête guère à l’optimisme…

FC NantesLOSCOLOMPSGRC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, LOSC, OL, OM, PSG, RC Lens, Stade Rennais