L’IA d’Opta s’est appuyée sur plus de 10.000 simulations pour livrer son classement final de la Ligue 1 en prenant évidemment en compte les tendances des 13 premières journées.

Depuis quelques années, l’intelligence artificielle est convoquée régulièrement pour établir les chances de chaque équipe de remporter un titre, de décrocher une qualification ou d’éviter une relégation. Opta a fait appel à elle après 13 journées de Ligue 1. Le classement final réserve quelques surprises même si, hélas, depuis l’arrivée du Qatar à Paris, le suspense est mort pour le titre en même temps que les milliards ont dopé le budget parisien.

Le PSG champion, l’OM et Lens en C1, le FC Nantes sauvé

Selon IA, cette édition 2025-26 de la Ligue 1 n’échappera pas à la triste règle. Le PSG a 92,89% de chances d’être sacré, lui qui est déjà leader alors que sa première partie de saison a été plombée par les blessures de la plupart de ses titulaires. Son dauphin sera, comme la saison passée, l’OM et le RC Lens finira 3e. A noter que c’est déjà le podium actuel, dans cet ordre. Les trois équipes ont d’ailleurs pris une petite avance sur la concurrence puisque le 4e, Lille, est à cinq points. D’ailleurs, Opta voit le LOSC finira à cette même place, qui envoie en barrages de la Champions League.

Le 5e serait Strasbourg, Rennes serait 6e et l’OL 7e. Dans le bas du classement, le FC Nantes parviendrait à se sauver avec une 15e place finale (son classement actuel). L’AJ Auxerre et le FC Metz serait relégués alors que le FC Lorient irait en barrages.