Sur RMC, Jérôme Rothen s’est emporté contre la communication de Pierre Sage, qui assure viser le maintien alors que le RC Lens, 3e, réalise une super première partie de saison.

Guy Roux s’est trouvé un héritier en Ligue 1 en la personne de Pierre Sage. A l’instar du mythique entraîneur de l’AJ Auxerre (et éphémère Sang et Or), le coach du RC Lens continue de parler de maintien alors que son équipe réalise une première partie de saison canon et qu’elle trône à la 3e place. Alors qu’elle est plutôt bien partie pour se qualifier pour la prochaine Champions League, Sage ne cesse de cibler la barre des 34 points, synonyme de permanence dans l’élite. Et ça a le don d’agacer Jérôme Rothen…

« La communication est horrible »

Sur RMC, l’ancien international a tonné : « La communication est horrible. L’intonation, c’est terrible. C’est comme ça, c’est comme Franck Haise. Le problème c’est qu’ils t’endorment quand ils font des conférences de presse. Faites-en moins et gardez du jus. En début de saison, s’il m’avait parlé comme ça vu les moyens du RC Lens, les problématiques de Leca à recruter certains joueurs parce qu’il a fallu tenter des coups, car financièrement ils ne pouvaient pas lutter, il n’y aurait pas eu de souci. Dire que tu joues la partie basse du haut du tableau, t’es entre top 8 et top 12, comme l’a dit le Paris FC avec d’autres moyens quand même, il n’y a pas de souci. Mais des fois, t’as des bonnes surprises et des mariages se font rapidement. T’as l’impression que Sage est là depuis des années. Et tant mieux. »

« Quand tu regardes le classement aujourd’hui… Vous avez vu le calendrier de Lens ? Après le match de Nice, tu vas à Toulouse et tu reçois Auxerre. Excuse-moi, mais ils peuvent faire carton plein. Tu vas nous dire que tu joues le maintien ? J’ai du mal avec l’ambition cachée. Dites les choses clairement. »