La deuxième saison du projet de l’OM est claire : peu importe la Ligue des Champions, l’objectif principal est de sécuriser une place dans le trio de tête du championnat.

Les ambitions de l’OM pour cette deuxième saison ont fuité. Selon Florent Germain sur RMC Sport, la direction phocéenne a une priorité bien définie : « Sur la deuxième saison du projet, la priorité des priorités et tant pis si la Ligue des champions est manquée, c’est d’être dans le top 3 en Ligue 1. »

L’objectif est donc sportif et clair : placer l’OM parmi les trois meilleures équipes de Ligue 1 pour asseoir le projet et garantir une stabilité à long terme. La Ligue des champions, bien que prestigieuse, passe au second plan pour cette phase du projet.

Cette priorité reflète une approche pragmatique de la part des dirigeants de l’OM. Le club phocéen souhaite consolider sa position nationale avant de se concentrer pleinement sur les compétitions européennes. Les choix sportifs, tactiques et même en termes de recrutement seront donc guidés par cet objectif : rester dans le haut du classement et sécuriser le top 3. Pour les supporters marseillais, le message est clair.