Séduit par ses prestations, l’Olympique de Marseille veut accélérer le dossier Matt O’Riley (25 ans) et entamer des négociations avec Brighton pour un transfert définitif dès le mercato hivernal.

L’OM ne veut pas attendre l’été pour boucler un renfort de taille. Impressionné par l’impact de Matt O’Riley au milieu de terrain, Sky Sport assure que le club marseillais souhaite passer à l’action dès janvier et ouvrir des discussions avec Brighton pour un transfert définitif. Le joueur, qui a rapidement convaincu Roberto De Zerbi par sa qualité de projection, sa justesse technique et sa capacité à faire jouer l’équipe, est devenu un élément clé du système phocéen. Sa polyvalence et son activité entre les lignes en font un profil rare, particulièrement apprécié dans un collectif exigeant comme celui de l’OM.

Brighton dur en affaires

Le staff de l’OM sait toutefois que l’opération ne s’annonce pas simple. Brighton est réputé pour être un négociateur dur en affaires et pourrait demander une indemnité élevée pour lâcher un joueur en pleine progression. Mais l’OM compte profiter du bon relationnel entre De Zerbi et son ancien club pour faciliter les échanges.

O’Riley estimé à 22 M€

Si les discussions aboutissent, ce serait un coup majeur pour l’OM, qui chercherait à sécuriser durablement un élément stratégique de son onze type. L’idée est claire : renforcer l’équipe dès cet hiver pour rester compétitif en Ligue 1 et en Ligue des champions. Dossier à suivre de très près : O’Riley pourrait devenir le premier gros coup du mercato marseillais. Il est estimé à 22 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.