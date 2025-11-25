OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi ! 

OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi ! 
Bastien Aubert
25 novembre 2025

Face à Newcastle, l’OM joue son avenir en Ligue des Champions (21h). Roberto De Zerbi prépare une bataille tactique et physique avec un milieu renforcé pour tenir le choc à l’Orange Vélodrome.

Roberto De Zerbi ne tourne pas autour du pot. Newcastle, il les a rencontrés, étudiés, défiés. Le coach de l’OM sait que le danger vient de partout. À commencer par leur cœur du jeu, qu’il considère comme l’un des meilleurs d’Europe. Bruno Guimaraes, Joelinton, Sandro Tonali : trois profils complémentaires, puissants et capables de dicter le tempo d’un match à eux seuls.

L’entraîneur italien pointe aussi la vitesse dévastatrice sur les côtés. Harvey Barnes, Anthony Gordon, Anthony Elanga : des flèches capables de faire exploser n’importe quelle défense sur transition. Pour contrer cette intensité et répondre au duel physique attendu, L’Équipe avance que l’entraîneur de l’OM songe à densifier son milieu de terrain.

Un milieu à 3 renforcé ? 

L’idée serait d’associer Pierre-Emile Höjbjerg et Geoffrey Kondogbia, deux récupérateurs capables de tenir la barre dans les duels, tout en laissant Matt O’Riley évoluer légèrement plus haut pour jouer le rôle de relais offensif et sortir rapidement les ballons.

Derrière, pas de révolution prévue malgré les absences dans l’effectif de l’OM. Nayef Aguerd, toujours en récupérations de sa pubalgie, manquera encore à l’appel, mais la défense devrait rester identique, faute de solutions disponibles. De Zerbi connaît le chemin : pour espérer faire tomber Newcastle, il faudra d’abord survivre à l’impact au milieu. Le combat commence dans le cœur du jeu.

Ligue des championsOM
#A la une#AVANT-MATCH#ONZE DE DÉPART

Les plus lus

OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi ! 
Ligue des champions...

OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi ! 

Par Bastien Aubert
Victor Osimhen (Galatasaray)
FC Barcelone...

PSG Mercato : Paris fonce sur un buteur rêvé au FC Barcelone et un coup de folie à 300 M€ ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : Saint-Étienne peut-il gagner la Ligue 2 sans bien jouer ?
ASSE...

ASSE : Saint-Étienne peut-il gagner la Ligue 2 sans bien jouer ?

Par Louis Chrestian
OM : De Zerbi et l’OM égalent un record spectaculaire vieux de plus de 10 ans !
OM...

OM : De Zerbi et l’OM égalent un record spectaculaire vieux de plus de 10 ans !

Par Louis Chrestian
Nicki Nicole de passage à Roland Garros en 2024.
FC Barcelone...

Sa rupture avec Nicki Nicole a porté chance à Lamine Yamal… et malheur au Real Madrid !

Par Raphaël Nouet
Rayan Cherki en difficulté lors du match entre Manchester City et Newcastle.
Ligue 1...

OL : Cherki confondu avec un ex de l’OM, l’incroyable raté de la télévision anglaise

Par Raphaël Nouet
Gana Gueye avec le maillot d'Everton.
Ligue 1...

PSG : l’expulsion lunaire d’Idrissa Gueye (vidéo)

Par Raphaël Nouet
Saël Kumbedi en action lors d'un match de Wolfsburg.
Mercato...

L’OL a finalisé un transfert samedi

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr déçu après une action ratée avec le Real Madrid.
Liga...

La réponse fracassante du Real Madrid au chantage de Vinicius Jr !

Par Raphaël Nouet
Wilfried Nancy lors d'un match du Columbus Crew
ASSE...

ASSE : Horneland voit un successeur potentiel s’engager ailleurs

Par Raphaël Nouet
Luis Castro dans les entrailles de la Beaujoire avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes : le sort de Luis Castro serait scellé

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage répondant à des questions au micro de beIN.
Ligue 1...

RC Lens : Sage méchamment taclé par Rothen

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, en conférence de presse.
FC Barcelone...

FC Barcelone : les mots forts d’Hansi Flick avant Chelsea

Par Raphaël Nouet
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, saluant le public du Bernabeu.
Liga...

Real Madrid : Pérez a lancé une offensive à plusieurs milliards !

Par Raphaël Nouet
CMA CGM sur le maillot de l'OM au début de l'accord entre les deux parties, en 2023.
Ligue 1...

OM : 10 M€ tombent dans les caisses !

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso et Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et Valence.
ASSE...

Les infos du jour : Vinicius Jr plonge le Real Madrid dans la crise, le FC Nantes enrage, l’OM met les barbelés pour Hojbjerg

Par Raphaël Nouet
Pierre Ménès au stade Raymond Kopa avant un match du SCO d'Angers.
Ligue 1...

Stade Rennais : Pierre Ménès salue l’attribut très viril d’Habib Beye

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, félicitant Wesley Saïd, lors du match contre Lorient.
Mercato...

RC Lens Mercato : un titulaire de Sage sur le départ en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Dayot Upamecano lors d'un match du Bayern Munich à l'Allianz Arena.
Liga...

PSG, Real Madrid Mercato : un détail décisif fait basculer le dossier Upamecano !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland sur le bord de touche, lors du match entre l'ASSE et Nancy.
ASSE...

ASSE : Horneland vise le scalp de Batlles

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emile Hojbjerg faisant une passe lors d'OM-Brest.
Mercato...

OM Mercato : un tarif hallucinant fixé pour Hojbjerg

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu lors du match entre le PSG et Le Havre.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier sa recrue rêvée du FC Barcelone !

Par Raphaël Nouet
Damien Della Santa discutant avec Jordan Amavi avant un Brest-OL.
Mercato...

RC Lens Mercato : une recrue en provenance de l’OL en approche ?

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, avec un Vinicius Jr mécontent derrière lui.
Liga...

Real Madrid : Mbappé, Vinicius… une superstar part en guerre contre Alonso !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet