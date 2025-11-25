OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi !

Face à Newcastle, l’OM joue son avenir en Ligue des Champions (21h). Roberto De Zerbi prépare une bataille tactique et physique avec un milieu renforcé pour tenir le choc à l’Orange Vélodrome.

Roberto De Zerbi ne tourne pas autour du pot. Newcastle, il les a rencontrés, étudiés, défiés. Le coach de l’OM sait que le danger vient de partout. À commencer par leur cœur du jeu, qu’il considère comme l’un des meilleurs d’Europe. Bruno Guimaraes, Joelinton, Sandro Tonali : trois profils complémentaires, puissants et capables de dicter le tempo d’un match à eux seuls.

L’entraîneur italien pointe aussi la vitesse dévastatrice sur les côtés. Harvey Barnes, Anthony Gordon, Anthony Elanga : des flèches capables de faire exploser n’importe quelle défense sur transition. Pour contrer cette intensité et répondre au duel physique attendu, L’Équipe avance que l’entraîneur de l’OM songe à densifier son milieu de terrain.

Un milieu à 3 renforcé ?

L’idée serait d’associer Pierre-Emile Höjbjerg et Geoffrey Kondogbia, deux récupérateurs capables de tenir la barre dans les duels, tout en laissant Matt O’Riley évoluer légèrement plus haut pour jouer le rôle de relais offensif et sortir rapidement les ballons.

Derrière, pas de révolution prévue malgré les absences dans l’effectif de l’OM. Nayef Aguerd, toujours en récupérations de sa pubalgie, manquera encore à l’appel, mais la défense devrait rester identique, faute de solutions disponibles. De Zerbi connaît le chemin : pour espérer faire tomber Newcastle, il faudra d’abord survivre à l’impact au milieu. Le combat commence dans le cœur du jeu.