Pour présenter le onze de départ de Manchester City à Newcastle (1-2) samedi, Sky Sports a mis un joueur qui ressemblait à Morgan Sanson plutôt que Ryan Cherki…

La séquence est assez drôle car elle est très rare. En effet, en Premier League, tout est hyper contrôlé car le championnat anglais est diffusé aux quatre coins de la planète. Les boulettes sont très rares. Mais quand il y en a, elles ne passent pas inaperçues ! L’une d’elles a concerné Ryan Cherki. Samedi soir, l’ancien de l’OL était titulaire avec Manchester City, qui affrontait Newcastle à Saint-James Park.

C’était le bon nom mais pas le bon corps !

Dans sa présentation des deux onze, le diffuseur de la Premier League montre d’abord les joueurs de chaque ligne, des pieds à la tête, avant de disposer leur buste sur un demi-terrain. Quand est venu le tour de l’attaque des Citizens, le nom de Cherki est apparu mais il ne s’agissait pas du tout de l’international français ! Le joueur en question ressemblait grandement à l’ancien Marseillais Morgan Sanson, aujourd’hui à Nice (mais ce n’était pas lui) !

Dans l’incrustation suivante, avec les onze joueurs sur le demi-terrain, c’était bien le buste de Rayan Cherki. Une erreur d’autant plus surprenante que, lors des autres matches des Citizens, il n’y avait pas d’erreur avec l’ancien Gone, qu’il s’agisse de son corps, de son nom ou de son buste…