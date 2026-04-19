OL : une recrue majeure est arrivée à Lyon, les supporters vont adorer

Quelques heures avant le choc face au PSG, une grosse nouvelle a été confirmée du côté de l’OL.

C’est un retour qui ne passe pas inaperçu à l’OL. Selon le compte X Borgia_OL_Académie, Gérard Bonneau, recruteur historique du club, s’apprête à réintégrer l’organigramme lyonnais après des passages récents au Servette FC et au Dijon FCO. Il serait même déjà au travail ce dimanche à St-Priest. Une nouvelle qui ravive immédiatement les souvenirs d’une époque où l’OL dominait la formation française.

Un architecte majeur du succès lyonnais

Peu connu du grand public mais extrêmement respecté dans le milieu, Gérard Bonneau a consacré près de 25 années à l’OL, notamment au sein de la cellule de recrutement et de l’académie. Notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz, l’avait même reçu en mai dernier pour un talkshow spécial bilan de la saison. Son rôle ? Détecter très tôt les futurs cracks. Et le bilan parle pour lui.

C’est en grande partie grâce à son travail que des joueurs comme

Karim Benzema

Alexandre Lacazette

Hatem Ben Arfa

Corentin Tolisso

ont rejoint très jeunes le centre de formation lyonnais, avant d’exploser au plus haut niveau.

Son approche reposait sur un mélange d’instinct, d’analyse technique et d’observation du mental des jeunes joueurs, souvent dès l’âge de 12 à 15 ans. Un savoir-faire rare, devenu une référence en Europe.

Un parcours récent loin de Lyon

Après avoir quitté l’OL en 2018, Bonneau a poursuivi sa carrière à l’étranger puis en France :

Passage au Servette FC (2018-2021 puis retour en 2025)

Directeur du recrutement au Dijon FCO entre 2021 et 2023

Encore récemment, il occupait un rôle stratégique en Suisse, preuve que son expertise reste très recherchée .

Un retour qui a du sens pour l’OL

Dans un contexte où l’OL cherche à se reconstruire et à retrouver son identité, ce retour apparaît comme tout sauf anodin.

Historiquement, le club rhodanien a bâti ses plus grands succès sur la formation et la détection précoce des talents . Et Bonneau en est l’un des symboles les plus forts.

Son éventuelle mission pourrait s’inscrire dans une logique claire :

relancer la politique de formation

renforcer le recrutement des jeunes (16-20 ans)

reconnecter le club avec son ADN

D’ailleurs, des discussions avec l’OL avaient déjà eu lieu par le passé concernant ce type de rôle .

Le retour de Gérard Bonneau dépasse le simple cadre interne du club. Il envoie un message clair : l’OL veut redevenir une référence dans la formation.

À l’heure où les clubs européens investissent massivement dans le scouting, miser sur un profil expérimenté, capable de détecter des talents avant tout le monde, est un choix stratégique.

Et quand on voit la liste des joueurs passés entre ses mains… difficile de ne pas y croire.