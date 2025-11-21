Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !
Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !

Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !
Louis Chrestian
21 novembre 2025

Le Paris Saint-Germain risque longtemps de repenser à cette occasion manquée.
Selon les révélations de Fabrice Hawkins sur Canal Supporters, le club parisien était à deux doigts de boucler un transfert qui aurait pu changer son avenir offensif : Rayan Cherki.

Oui, vous avez bien lu. Cherki devait signer au PSG.

Une visite médicale… déjà programmée !

Dans son intervention, Fabrice Hawkins a lâché une bombe :

« Il devait passer sa visite médicale. C’était programmé. Il y avait un accord entre toutes les parties. »

Autrement dit : l’OL, le joueur et le PSG avaient tout ficelé.
Le Parisien était à un pas de devenir Rouge et Bleu.

Mais au dernier moment, Rayan Cherki a reculé.
Un choix personnel, dont le joueur n’a jamais vraiment détaillé les raisons.

Un choix qui lui réussit… et qui fait regretter Paris

Ce recul de dernière minute a finalement permis à Cherki de :

  • relancer sa carrière à l’OL,
  • signer une saison solide,
  • décrocher un transfert à Manchester City,
  • séduire Pep Guardiola en personne, qui « en dit le plus grand bien ».

Un parcours qui montre que le joueur a visé juste.

“Tout le monde aime le profil de Cherki”

Hawkins a également confirmé que Luis Enrique était séduit :

« Si Luis Enrique appréciait son profil ? Tout le monde aime le profil de Rayan Cherki. »

Technique, imprévisible, décisif entre les lignes… Cherki cochait toutes les cases du jeu de position prôné par l’Espagnol.

À Paris, il aurait probablement trouvé un terrain parfait pour s’exprimer.
Aujourd’hui, il brille ailleurs… et c’est bien là le problème.

Une occasion unique définitivement envolée ?

En laissant Cherki filer, Paris a manqué un talent :

  • jeune,
  • français,
  • formé en Ligue 1,
  • compatible avec son modèle de jeu,
  • déjà apprécié de son entraîneur.

À long terme, ce choix pourrait ressembler à un immense regret.
D’autant que City a aujourd’hui la main sur un joueur dont la valeur ne fera qu’augmenter.

Verdict : le PSG peut s’en vouloir

Oui, le PSG peut clairement se mordre les doigts : Rayan Cherki était tout proche, et Paris l’a laissé filer.
Un scénario qui pourrait hanter les supporters pendant encore longtemps…

